Drie jaar cel voor duo na ontvoering en gijzeling Abdou (32) in Deerlijk: “Ik dacht echt dat ik zou sterven”

Een Franse restaurantuitbater uit Lomme en een 40-jarige man uit Ingelmunster zijn door de Kortrijkse strafrechter elk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 3 jaar voor de gewelddadige ontvoering en gijzeling van een 32-jarige man uit Izegem. Inzet: al dan niet bestaande waardepapieren van 7 miljoen euro. Beiden hadden de vrijspraak gevraagd maar de tracering van hun gsm-signaal deed hen de das om. Een hallucinant verhaal…

Met open mond en verbazing. Zo beleefde Abdou Soumah het proces tegen Fransman Mohamed G. (38) uit Lomme, ten westen van Rijsel, en Alexander M. (40) uit Ingelmunster.

De hele zaak draait om waardepapieren van 7 miljoen euro, die ooit in het bezit zouden zijn geweest van Alexander M. Volgens die laatste werden ze ooit gestolen door zijn ex, tevens de vrouw met wie slachtoffer Abdourahamane Soumah een kindje heeft.

Huissleutels afgegeven

Over naar 9 en 10 september 2021. “Ik werd naar een Airbnb in Deerlijk gelokt om tweedehandsspullen op te halen”, vertelt Abdou. “Toen ik daar aankwam, stonden een vrouw en vier gemaskerde mannen me op te wachten. Ze waren gewapend, droegen carnavalsmaskers en vielen me aan. Ik probeerde mezelf te weren als een duivel in een wijwatervat, maar ze konden me overmeesteren en op het bed gooien.”

“Ze vroegen me waardepapieren af te geven en vroegen me of ik Alexander kende. Ik maakte hen duidelijk dat ik van waardepapieren niets afwist. Ik gaf hen uiteindelijk zelfs mijn huissleutels om te bewijzen dat ik de papieren niet had”, vertelt de Izegemnaar.

Urenlange gijzeling

Wat volgde was een urenlange gijzeling in de Airbnb in Deerlijk, terwijl de daders zijn appartement in Izegem doorzochten. Zonder resultaat. Ze namen wel een iPad, laptop en gsm mee. Maar daarmee was de kous niet af. “De daders trokken een zak over mijn hoofd en gooiden me in een bestelwagen om naar Frankrijk te rijden. Daar zag ik Alexander M. Hij was een vriend van de vrouw met wie ik een kind heb.”

“Ik was kwaad hem daar te zien, want steeds had ik hem geholpen als hij problemen had. Dat hij in het complot voor de gijzeling en ontvoering zat, raakte me diep. Hij had inderdaad wel eens een verhaal over waardepapieren verteld, maar daar had ik weinig acht op geslagen.”

Abdou bracht ergens in Frankrijk gekneveld de nacht door. Pas ’s anderendaags dumpten ze hem in Deerlijk. De daders hadden ondertussen ook de vriendin van Abdou opgebeld en Whatsappberichten gestuurd. Ze lieten haar een foto van haar geknevelde vriend zien.

‘Als ze de waardepapieren niet zou afgeven zouden ze eens tonen hoe de Italiaanse maffia te werk gaat’ of ‘haar baby zou iets overkomen’, zo klonk het. De vrouw verwittigde de politie. Tijdens de videochats was Alexander M. in beeld te zien. M. huurde ook de Airbnb en ging de sleutel ophalen en terugbrengen aan de eigenaars.

Het onderzoek bracht niet alleen de betrokkenheid van Alexander M. aan het licht, maar ook van de uitbater van een Italiaanse restauranthouder uit Lomme. Volgens de openbare aanklager hechtte hij wel geloof aan het verhaal en het bestaan van de waardepapieren en beslisten ze samen een ultieme poging te ondernemen om die te bemachtigen.

Hersenletsel

Volgens M. had de vriendin van Abdou die van hem gestolen toen hij er nog een relatie mee had. “Door een hersenletsel na een ongeval kan ik geen ‘neen’ meer zeggen”, vertelde M. aan de rechter. “Toch bleef ze maar aandringen om die waardepapieren eens te mogen zien. Ze toonde me zelfs haar borsten en duwde er mijn hoofd tussen. Ik gaf toe en toonde de papieren, maar ze ging ermee aan de haal.”

“Ze profiteerde van mijn goedheid omdat ze wist dat ik alles zou doen om anderen te helpen en alles zou weggeven”, ging de West-Vlaming verder. “Weet je dat haar ouders me 300.000 euro boden om haar zwanger te maken? Die waardepapieren waren het begin van mijn droom om na het faillissement van het familiebedrijf van mijn ouders een nieuwe start te maken. Maar ik zou er nooit een ontvoering en een gijzeling voor in elkaar steken. Ik zou nooit een vlieg kwaad doen. Vermoedelijk zal ik die waardepapieren nooit meer terugzien.”

“Door zijn hersenletsel is hij niet meer in staat om het meesterbrein te zijn, zoals hij hier wordt afgeschilderd”, reageert zijn advocate, die de vrijspraak vroeg.

Feestje met meisjes

Ook Fransman Mohamed G. vroeg de vrijspraak. Hij kwam door telefonie-onderzoek in het vizier van de speurders. Zijn gsm kon zowel in Deerlijk, in Izegem als op de plaats van de nachtelijke gijzeling in Frankrijk getraceerd worden.

“Ik was inderdaad op 9 september aan de Airbnb in Deerlijk”, gaf hij toe. “Ik had er met Alexander afgesproken om een feestje met meisjes te bouwen. Maar toen ik aankwam, stonden er onbekende mannen. Ik was boos, want dat was niet afgesproken en keerde terug naar huis. De rest zijn leugens en fabeltjes van Alexander.”

Beiden leerden elkaar kennen toen het familiebedrijf van M. in zijn restaurant in Lomme de elektriciteitswerken uitvoerde. Ze bleven ook nadien contact onderhouden en ook bij die ontmoetingen kwam het verhaal van de waardepapieren meermaals ter sprake. “Hij hechtte wel geloof aan het verhaal en zette alles in om die papieren te bemachtigen”, zei de openbare aanklager.

Schuiladres

“Dit ging helemaal niet zo”, schreeuwde G. zijn onschuld uit. “Ik was die verhaaltjes zo beu. Op 10 september stond Alexander plots in paniek aan mijn deur. Hij vroeg hulp en wou schuilen voor Albanezen. Of waren het Nigerianen, ik weet het niet meer. Ik bood hem een schuiladres aan.”

“Enkele dagen later vertrokken we samen voor een reis naar Zuid-Afrika. Alexander hield vol dat we daar het geld misschien wel vrij zouden krijgen. Ik wou voor eens en voor altijd bewijzen dat die waardepapieren een fabeltje waren. Ik was dat verhaal beu.”

“Tijdens de reis kreeg hij telefoon van zijn moeder dat de politie hem zocht. Op de luchthaven van Schiphol vertelde hij bij onze terugkeer aan de politie dat ik hem ontvoerd had om zichzelf in te dekken. Opnieuw een fabeltje. Een ontvoering na tien dagen vakantie samen? Ik probeer mijn onschuld te bewijzen, maar dat is moeilijk.”

“Er zijn in de Airbnb geen DNA-sporen van mij gevonden. Maar een verklaring voor de tracering van mijn gsm heb ik niet. Misschien hielden ze het slachtoffer wel gevangen in de buurt van mijn restaurant?”

Doorslaggevend bewijs

Precies die tracering van de gsm op de lokaties van de gijzelingsplaatsen was voor de rechter van doorslaggevende aard om een veroordeling uit te spreken. Bovendien bleek G. op zijn gsm de adressen van de slachtoffers en de Airbnb te hebben opgezocht.

“Wat een vreemd verhaal en het wordt steeds vreemder”, zuchtte Abdou, bijgestaan door zijn advocaat Bruno Vanpraet. “Ik wil gewoon dat Alexander stopt met die fantastische verhalen. De kidnapping kroop echt in mijn kleren. Als ik over straat loop, kijk ik nog altijd over mijn schouder uit schrik.”

“Ik vind dat iemand kidnappen eigenlijk iemand een beetje doden is. Een stukje van mij is daar gestorven. Ik dacht ook werkelijk even dat ik zou sterven. Van het geweld of door een hartinfarct.”

(LSi)