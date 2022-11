Drie jaar cel voor ‘dronken vechtmachine’ die kameraad ei zo na doodsloeg: “Man had nog lichaamstemperatuur van 34,5 graden”

Een veertiger uit Koksijde heeft drie jaar cel en 1.600 euro boete gekregen voor een resem van geweldsfeiten. De zwaarste pleegde hij op zijn eigen drinkebroer die zwaar bebloed en met een schedelbreuk gevonden werd in januari in de inkomhal van zijn appartement. De man had nog een lichaamstemperatuur van amper 34,5 graad. “De hoeveelheid bloed zou passen in een horrorfilm, maar er is geen bewijs dat de man zijn vriend ook wou doden”, sprak de rechter.

De veertiger staat bij de politie gekend als een dronken vechtmachine die de kneepjes van het boksen kent. Hij moest zich voor verschillende feiten van geweld verantwoorden. Zo sloeg hij een minderjarige, viel een man aan op een bankje op het Guido Gezelleplein, greep een man op de kusttram bij de keel en deelde drie kopstoten uit aan de vriend van zijn ex. De zwaarste gebeurden in de nacht van 7 op 8 januari in zijn appartement. Sindsdien zit de man in de cel. Die nacht werd zijn eigen vriend en drinkebroer in de inkomhal van zijn appartement gevonden in een grote plas bloed. De man bleek verschillende verwondingen, kneuzingen en bloedsporen te hebben maar liep vooral een schedelbreuk op. De lichaamstemperatuur van de man was amper nog 34,5 graden. “Het scheelde niet veel of we zaten met een assisenzaak”, sprak de procureur.

Het bleek dat de veertiger en zijn vriend in het appartement een hoogoplopende ruzie hadden gehad en het slachtoffer talrijke klappen deelde. Daarna werd hij buitengezet. De rechter huiverde van de foto’s in het dossier. “De hoeveelheid bloed en de sporen die overal gevonden werden, zouden passen in een horrorfilm”, zei de rechter. “Maar door de foto’s alleen kan de rechtbank zich niet laden leiden. Het is niet bewezen dat de man gepoogd heeft zijn vriend te doden.” Hij werd voor de poging doodslag dus vrijgesproken, maar kreeg voor alle geweldfeiten samen drie jaar effectief. Ook zijn vriendin stond terecht wegens schuldig verzuim omdat zij pas na enkele uren de hulpdiensten had verwittigd. Ze werd daarvoor echter vrijgesproken omdat het niet duidelijk is of ze eerder op de hoogte was van het geweld. (JH)