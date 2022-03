Drie jaar cel voor dertiger die stiefdochter (14) verkrachtte

Een 36-jarige man uit Diksmuide is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 3 jaar en een boete van 1.200 euro voor de aanranding en verkrachting van zijn 14-jarige stiefdochter. Dat gebeurde toen hij nog samen was met de moeder van het slachtoffer in Menen.

Het onderzoek startte toen de moeder op 22 juni 2020 op de gsm van haar dochter seksueel getinte berichten tussen haar partner en haar dochter ontdekte. Geconfronteerd met de berichten vertelde het meisje dat er eigenlijk wel meer aan de hand was.

Tot drie keer toe verkrachtte de dertiger haar in de woning in Menen, zo vertelde ze, ook in haar verklaring bij de politie later. Niet alle feiten herinnert ze zich nog perfect omdat ze vermoed dat haar stiefvader iets in haar drankje mengde.

Testen

De man bekende dat hij ongepaste berichten stuurde maar bleef het misbruik ontkennen. “Ik stuurde de berichten om haar te testen”, klonk zijn uitleg. “Toen haar moeder boven lag te slapen, stond ze plots naakt voor mij in de keuken. Ik wou testen hoe ze op de berichten zou reageren.”

De rechter achtte het misbruik bewezen. De man mag na zijn celstraf 5 jaar lang geen gezagsfuncties bij minderjarigen meer uitoefenen. Aan het meisje en haar ouders moet hij een schadevergoeding van 5.000 euro betalen. (LSi)