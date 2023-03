Drie jaar cel voor Albanees die landgenoot smokkelde via Zeebrugse haven

Een Albanese Brusselaar heeft voor de Brugse rechtbank drie jaar effectieve celstraf gekregen voor mensensmokkel. Mateo G., die bij verstek nog 37 maanden cel kreeg opgelegd, ontkende de feiten met klem.

Op 3 februari 2019 werden twee Italianen in de Zeebrugse haven betrapt op mensensmokkel. Simone U. en Gaetano M. vervoerden in hun Fiat Punto een man die helemaal niet leek op de foto op zijn identiteitskaart. Het bleek te gaan om een Albanese migrant die met de documenten van een van de Italianen op de ferry richting Engeland wou raken. Zijn echte documenten lagen in het handschoenkastje. Voor het gesjoemel met zijn papieren kreeg S. zes maanden cel. Simone U. en Gaetano M. kregen eind 2021 dertig maanden celstraf met uitstel voor de smokkel.

Italië

De smokkel werd vanuit Italië georganiseerd door een Albanese bende, maar in ons land stond Mateo G. (53) in hebben voor de praktische organisatie. De Albanese Brusselaar kwam niet opdagen voor zijn proces en kreeg 37 maanden effectieve gevangenisstraf. Toen hij later werd opgepakt voor andere feiten tekende hij verzet aan tegen zijn veroordeling waarna hij begin februari een nieuw proces kreeg.

Advocaat Stijn Leliaert drong tevergeefs aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt vertoefde op het moment van de feiten in Griekenland”, pleitte hij. “Na een eerdere veroordeling had hij België immers moeten verlaten. De verklaringen van het slachtoffer volstaan niet om mijn cliënt als dader te identificeren. Ook het telefoonnummer van de smokkelaar is niet van hem.” De rechtbank hechtte geen geloof aan die uitleg, maar trok wel een maand af van de eerder opgelegde celstraf. (AFr)