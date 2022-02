Drie jaar cel en begeleiding voor dertiger uit Deerlijk voor slagen aan en brandstichting bij zijn ex

Een 32-jarige man uit Deerlijk is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar voor partnergeweld en brandstichting aan de deur van zijn ex. Na het afspringen van hun knipperlichtrelatie raakte hij gefrustreerd.

“Ik wou haar gewoon eens doen schrikken en met haar praten”, verontschuldigde hij zich. De rechter sprak slechts 1 jaar als effectieve straf uit, de rest blijft voorwaardelijk als hij zich laat begeleiden.

De relatie van J.M. met het slachtoffer verliep met ups en downs. Op de momenten dat het slecht ging, uitte hij tot drie keer toe zijn frustraties op een verkeerde manier. Op 27 februari 2021 gaf hij haar en haar vriend enkele rake klappen en kniestoten, op 8 april sloeg hij de glazen voordeur stuk en vernielde de inboedel.

Zwakbegaafd

Op 1 juli liet hij ’s nachts wat brandstof van zijn bromfiets in een vuilblik lopen en stak het aan haar voordeur in brand met een sigaret. J.M. woonde toen in de buurt in een garage op een matras van een kennis.

“Mijn ouders waren tegen de relatie en het kind dat we samen zouden krijgen”, vertelde de zwakbegaafde man. “Nu het dochtertje er is, hebben ze er vrede mee en kan ik opnieuw bij hen terecht. Ik werk in een beschutte werkplaats en het contact met mijn ex verloopt weer beter. Ik heb er spijt van. Na de brandstichting liep ik nog om een glas water om meteen te blussen.”

