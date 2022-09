Drie gynaecologen van AZ Zeno in Knokke staan terecht voor medische fouten bij geboorte van Iben, die met verlamde rechterarm ter wereld kwam

Drie gynaecologen van het AZ Zeno in Knokke-Heist staan in de Brugse strafrechtbank terecht voor vermeende medische fouten die leidden tot zware complicaties bij de geboorte van Iben, intussen tien jaar geleden. Tijdens de bevalling raakten de schouders van het jongetje gekneld in het geboortekanaal waardoor hij met een verlamde rechterarm ter wereld kwam. Volgens het parket hielden de artsen onder meer geen rekening met een aangeboren heupaandoening bij de moeder. “Ik smeekte om een keizersnede, maar ze luisterden gewoon niet.”

Gebrek aan onderlinge communicatie en totaal verkeerde inschatting van de risico’s: de beschuldigingen aan het adres van drie gynaecologen van het Knokse ziekenhuis AZ Zeno zijn niet min. Op maandag 13 augustus 2012 traden zware complicaties op bij de geboorte van Iben, het zoontje van Nathalie Dury (39) en Tom Veirman (42) uit Maldegem. Het jongetje kwam met zijn schouders vast te zitten in het geboortekanaal – schouderdystocie in vaktermen – waardoor een zenuw beschadigd raakte en het kind geboren werd met een verlamde rechterarm.

Heupaandoening bij moeder

Volgens een college van deskundigen beging de gynaecoloog die de bevalling leidde een medische fout door na de vaststelling van de complicatie acht minuten lang veel te hard aan het kindje te trekken, waardoor de zenuw beschadigd raakte. “Bovendien werd in de aanloop naar de bevalling op geen enkele wijze rekening gehouden met de heupaandoening van mijn cliënte”, pleitte de advocate van de ouders. “Haar vaste gynaecologe wist goed dat het voor haar moeilijk zou worden om op de natuurlijke manier te bevallen. Maar zij was op het moment van de geboorte in verlof en heeft daar onvoldoende voor gewaarschuwd bij haar collega’s.”

Daags voor de bevalling zag mama Nathalie nog een andere gynaecoloog, die die zondag van wacht was. “Toen hij op het zicht schatte dat het kind 3,8 kilogram zou wegen – 400 gram meer dan voorspeld door de vaste gynaecologe – noteerde hij dit niet in het dossier. Opnieuw werd belangrijke informatie genegeerd. Toen mijn cliënte ’s anderendaags terugkeerde voor de eigenlijke bevalling heeft ze nogmaals op haar heupprobleem gewezen en op een keizersnede aangestuurd. Maar ze zeiden ’t zal wel gaan mevrouw. De heel trage ontsluiting en de vreselijke pijn aan haar heupen in de bevallingsstoel werden eveneens genegeerd.”

De ouders van Iben stelden zich maandag burgerlijke partij in de zaak. “We werden naar huis gestuurd met de garantie dat de verlamming na drie maanden wel zou verdwijnen”, zuchtten Nathalie en Tom. “Maar de verlamming bleef en toen Iben zeven maanden oud was, werd hij tevergeefs nog geopereerd. Ons zoontje moest leren leven met één arm. Zijn haren wassen of met zijn vriendjes op het speelplein spelen, is problematisch. Hij leerde wel fietsen en zwemmen en gelukkig is hij verstandelijk perfect normaal. Het enige wat wij willen, is dat de gynaecologen hun verantwoordelijkheid nemen en hun fout bekennen. Ik heb meermaals om een keizersnede gesmeekt, maar ze luisterden gewoon niet.”

Nachtmerrie

De procureur sloot zich aan bij de stelling van de burgerlijke partijen en vroeg de toepassing van de strafwet. De gynaecologen vragen alle drie de vrijspraak. Volgens hun advocaten kunnen hen geen fouten worden aangerekend die tot de complicaties hebben geleid. “Er was geen enkele reden om tot een keizersnede over te gaan en het heupprobleem staat niet in oorzakelijk verband met de complicaties”, klonk het. “Dit was een zeer uitzonderlijke en onvoorzienbare complicatie. De nachtmerrie van elke gynaecoloog.”

Dat hij na het optreden van de complicatie acht minuten lang aan Iben zou hebben getrokken, betwistte de gynaecoloog die bevalling leidde met klem. “Het college van deskundigen laat dit ten onrechte uitschijnen,” zei hij. “Ik heb in die acht minuten nog heel wat andere zaken geprobeerd om de schouders van het kind onder het schaambeen te krijgen. Ik heb in eer en geweten gehandeld en elke gynaecoloog zou in mijn situatie hetzelfde hebben gedaan. Mocht het kind trouwens nog langer hebben vastgezeten, was er hoogstwaarschijnlijk ook hersenschade opgetreden. Er moest snel worden gehandeld.”

De uitspraak volgt op 24 oktober. (AFr)