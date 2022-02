Drie Georgische winkeldieven die verbleven in opvangcentrum van Fedasil riskeren celstraf

Drie Georgische winkeldieven kregen gevangenisstraffen tot twee jaar voor achttien winkeldiefstallen in filialen van voornamelijk OKay. Ze verbleven op dat moment in een opvangcentrum van Fedasil, maar trokken er wel op uit om diefstallen te plegen. Ze sloegen onder meer in Brugge, Gistel, Zonnebeke en Ardooie toe.

Op 7 september vorig jaar werd Ipolite T. (48) op heterdaad betrapt in de Okay in Gistel. Zijn kompaan kon vluchten, maar de politie kon achterhalen dat het om Varlami B. (32) ging. En via camerabeelden kwam ook Guram S. (35) in beeld. Het parket achterhaalde dat de drie sinds augustus achttien keer hadden toegeslagen in OKay-filialen in Brugge, Zonnebeke, Ardooie, Pittem, Zedelgem, Jabbeke en Ichtegem.

In opvangcentrum

Daarbij maakten ze voor ongeveer 5.900 euro buit. Telkens namen ze scheermesjes, sigaretten, batterijen en alcohol mee. Ze vulden een rugzak met spullen, waarna de derde kompaan binnen kwam en die wisselde voor een leeg exemplaar. Het parket tilde er zwaar aan dat het trio in een opvangcentrum van Fedasil verbleef. “Op kosten van België, maar ze toonden geen enkel schuldinzicht”, klonk het.

De twee verdachten die opgepakt konden worden, gaven de feiten uiteindelijk toe. Ze kregen een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 800 euro, waarvan ook de helft met uitstel. De derde verdachte kon niet gevat worden en werd bij verstek veroordeeld. Hij kreeg dezelfde straf, maar dan effectief uitgesproken.

