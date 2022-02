Drie Bulgaren veroordeeld voor opzetten twee cannabisplantages in Geluveld

De rechter in Ieper veroordeelde drie Bulgaren voor het opzetten van twee cannabisplantages in Geluveld. De spilfiguur uit Eeklo kreeg drie jaar cel, waarvan 18 maanden met uitstel. De andere twee, een man en een vrouw, werden ingezet om de plantages te onderhouden.

Op een donderdagavond in juli vorig jaar ontdekte de politie zowel langs de Meenseweg als de Polletstraat in Geluveld een cannabisplantage. De speurders van de federale politie waren eigenlijk op zoek naar een synthetisch drugslabo, maar troffen een cannabiskweker aan. Er werden een man en een vrouw, beiden Bulgaren, in de boeien geslagen. De vrouw bleek vanuit haar thuisland naar Nederland te zijn getrokken en daar kwam ze in contact met een zekere Hassan. Die vroeg haar of ze niet wou komen werken in een cannabisplantage in Geluveld in ruil voor 5.000 euro, geld dat ze uiteindelijk niet kreeg. ‘Hassan’ deed de man dezelfde loze beloftes. ‘Hassan’ bleek uiteindelijk M.Z. uit Eeklo. De man, eveneens van Bulgaarse origine, was volgens het parket de spilfiguur achter de plantages, terwijl de 2 andere alles onderhielden.

Vermogensvoordeel herleid tot 30.000 euro

De rechter veroordeelde M.Z. tot een celstraf van 3 jaar, waarvan 18 maanden met uitstel en een geldboete van 8.000 euro, de helft eveneens met uitstel. A.A. kreeg 18 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, terwijl T.I., de vrouwelijk beklaagde, 14 maanden cel kreeg, waarvan enkel het voorarrest effectief is. Het openbaar ministerie had een vermogensvoordeel van 191.000 euro uitgerekend, een bedrag dat zou zijn verdiend met de plantages. De rechter herleidde het bedrag tot 30.000 euro. (CMW)