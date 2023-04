Drankverslaafde man uit Handzame gaat zijn vriendin vijf keer te lijf en dringt ook haar woning binnen: twee jaar voorwaardelijke celstraf

Een 44-jarige man uit Handzame heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor partnergeweld en woonstschennis. S.S. belandde tot twee keer toe in de cel, maar bleef feiten plegen.

S.S. en het slachtoffer kampen beiden met een zwaar alcoholprobleem en leerden elkaar in de zomer van 2020 kennen in de psychiatrie. Hun relatie ging geregeld gepaard met geweld. Op 5 februari 2021 drong S. de woning van zijn vriendin binnen door een ruit van de achterdeur in te slaan. Hij greep haar bij de keel en duwde haar tegen de muur. Ondanks een contactverbod trok S. opnieuw in bij het slachtoffer, dat op 19 en 25 februari 2021 opnieuw slagen kreeg. S.S werd uiteindelijk aangehouden.

Alcoholverbod

Op 13 april 2021 kwam S. vrij onder voorwaarden en trok hij meteen weer in bij het slachtoffer. Ondanks een strikt alcoholverbod dronk hij dagelijks twaalf blikjes Carapils. In de daaropvolgende weken gaf hij zijn vriendin opnieuw twee keer een duw. Hij belandde even in een ontwenningskliniek, maar dat bracht geen soelaas. Op 22 juli vorig jaar gaf hij zijn vriendin opnieuw zonder enige reden enkele slagen in het gezicht. Hij werd opnieuw aangehouden en kwam op 20 september terug vrij onder voorwaarden.

Uiteindelijk liet hij zich weer opnemen en neemt hij het ontwenningsmiddel Antabuse. De komende vijf jaar mag hij geen druppel alcohol meer drinken. Doet hij dat wel dan wordt zijn celstraf van twee jaar effectief. Ondertussen vormen de twee nog steeds een koppel. (AFr)