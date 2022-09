Doofstomme kleptomane uit Oostende mag even gevangenis verlaten en gaat meteen op dievenpad in Brugge

Een 55-jarige vrouw uit Oostende riskeert voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf voor diefstal.

Op 25 februari mocht Jasmine R. de Brugse gevangenis even verlaten met een uitgaansvergunning. De vrouw liep vrijwel meteen tegen de lamp toen ze bij Inno in Brugge twee flesjes parfum wou stelen.

Geen identiteitskaart

De politie kwam ter plaatse en de doofstomme vrouw probeerde duidelijk te maken dat ze geen identiteitskaart bij zich had. Ze gaf zich vervolgens uit voor haar zus.

De procureur benadrukte dat R. al talrijke veroordelingen opliep voor diefstallen en oplichting. Volgens haar advocaat is Jasmine R. een kleptomane.

Werkstraf

“Ze is ziek en moet in behandeling”, pleitte meester Emmanuel Verhaest. “Ze is momenteel op zoek naar een geschikte therapie. De gevangenis helpt sowieso niet.”

Meester Verhaest vroeg een werkstraf voor zijn cliënte. De rechtbank doet uitspraak op 20 oktober. (AFr)