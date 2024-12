Dolgedraaide man moet in snelrecht verschijnen wegens gewapende weerspannigheid en smaad

De 43-jarige dolgedraaide man die maandagnacht vier uren lang de politie bedreigde met een mes in Veurne, hen bekogelde en zelfs op een combi plaste is niet aangehouden. De man werd vrijgelaten, maar zal zich via snelrecht moeten verantwoorden voor gewapende weerspannigheid en smaad aan de politie. Ook dat kan hem een effectieve celstraf opleveren.

De man uit Veurne kreeg het maandagavond om 22 uur aan de stok met zijn buurman in een flatgebouw langs de Ieperse Steenweg in het centrum van de stad. De politie werd opgeroepen om te bemiddelen, maar daar had de man geen oren naar. Hij verschanste zich in zijn flat en verscheen plots op het balkon gewapend met één of meerdere messen. Daarmee bedreigde hij de politie. Die riep daarna versterking in van politiezone Polder en een bijzonder bijstandsteam uit Oostende. Intussen bleef de man de politie luidkeels beschimpen, bekogelde hij hen met borden en stond vanop zijn balkon zelfs te plassen op een politiecombi. Pas om 2 uur ‘s nachts viel het bijstandsteam de flat binnen door de deur open te beuken en konden ze hem arresteren. Het duurde een flinke tijd eer de man, niet onbekend bij de politie, verhoord kon worden. Er werd ook nagegaan of hij wel toerekeningsvatbaar is.

“Uiteindelijk werd beslist dat de man niet voorgeleid wordt bij de onderzoeksrechter, maar zich wel via snelrecht zal moeten verantwoorden”, zegt Griet De Prest van het West-Vlaamse parket. “Hij zal zich moeten verantwoorden wegens gewapende weerspannigheid en smaad.” De man komt binnenkort al voor. (JH)