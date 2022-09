Dolgedraaide bestuurder rijdt man omver op pechstrook E40 Nieuwpoort na ruzie: vijf jaar cel gevraagd

Een 49-jarige man die in Moeskroen woonde, riskeert vijf jaar effectieve celstraf nadat hij tijdens extreme verkeersagressie een man wilde doden. Emmanuel B. reed dronken rond met zijn kinderen op de achterbank, sloeg hen en bruuskeerde daarna zijn slachtoffer die alles gezien had. Uiteindelijk reed hij hem omver op de pechstrook van de E40 in Nieuwpoort. “Ik panikeerde en reed achteruit omdat ik een mes zag”, beweert B.

De extreme feiten dateren van 11 augustus vorig jaar om 19 uur en startten in De Panne. Daar had Emmanuel B. een bezoek gebracht aan een kennis, een notoir druggebruiker. Hij had zijn eigen 19-jarige zoon en diens 13-jarige vriendin bij. B. had al de hele dag zwaar gedronken en stapte zo opnieuw de wagen in. Het kwam echter tot een verhitte discussie met de twee tieners die wilden verhinderen dat hij reed. B. stapte uit om hen een pak rammel te verkopen, maar de twee sloten zich op in de wagen. Daarop bonkte B. met zijn vuisten hard op de auto en kon uiteindelijk de wagen in raken. Op dat moment passeerde N., een man uit het Gentse, die getuige was van de feiten.

Vierdubbele

N. werd korte tijd later op de E40 richting Nieuwpoort ingehaald door B. “Hij zag hoe B. nog steeds ruzie maakte en zigzagde over de weg”, zegt de advocaat van N. “Hij remde ook kort af waardoor er bijna een botsing ontstond. Daarop deed G. even teken met zijn grootlichten. Dat was niet naar de zin van B. die naast hem kwam rijden, gesticuleerde en teken deed hem te volgen. Mijn cliënt dacht dat er een probleem was en parkeerde zich achter die man op de pechstrook van de E40. Daar werd hij echter bijna meteen aangevallen en geschopt. Die man zijn zoon vroeg zelf aan zijn vader om ermee op te houden. Daarop stapte hij terug in zijn wagen, maar reed in volle vaart achteruit en reed mijn cliënt gewoon omver. De gevolgen waren zwaar: hij liep een vierdubbele breuk aan het bekken op en werd tegen de vangrails gekatapulteerd. Daarop reed B. gewoon verder.” Het slachtoffer vraagt 87.937 euro schadevergoeding.

In staat te doden

Dankzij een getuige kon Emmanuel B. snel gearresteerd worden. Hij werd opgesloten in de gevangenis. Slachtoffer N. lag drie weken in het ziekenhuis. “Vandaag wordt B. vervolgd voor poging tot doodslag met de intentie tot doden”, sprak de procureur. “Zijn eigen zoon verklaarde dat zijn papa, zeker als hij weer teveel gedronken heeft, in staat is te doden. Die man heeft een zeer zwaar alcohol- en agressieprobleem. We vragen een effectieve celstraf van vijf jaar.”

De advocaat van B. ziet de feiten anders. “Het is niet sympathiek maar het is geen eenzijdig verhaal. Daar op de pechstrook haalde N. plots een mes boven. Daarop begon mijn cliënt te panikeren, stapte terug in zijn auto en reed hij uit angst plots achteruit. Helaas heeft de politie de zaak niet goed onderzocht en gingen ze pas na 51 dagen kijken of er een mes lag naast de vangrails. Dat was toen al verdwenen. Door de bedreiging van het mes is er sprake van uitlokking. We vragen een mildere straf.” Vonnis op 18 oktober. (JH)