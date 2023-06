Dodelijk ongeval levert forse boete op voor Harelbeeks bedrijf

Bijna drie jaar nadat een werknemer er om het leven kwam bij een arbeidsongeval heeft een Harelbeeks producent van bouwmaterialen een geldboete gekregen van 100.000 euro, de helft met uitstel, wegens onopzettelijke doding. Het slachtoffer, een 61-jarige Fransman, raakte tijdens onderhoudswerken gekneld in de lift van een machine.

Op 5 september 2020 stelde het slachtoffer in de Harelbeekse vestiging van Cantillana een defect vast aan een machine die automatisch producten op een pallet stapelt. Hij legde de machine stil waarna twee collega’s de aanvoerband boven het toestel kwamen herstellen. Die wisten evenwel niet dat het slachtoffer zelf in de machine was gekropen om het defect op te sporen. Toen ze de machine weer in werking stelden, raakte de 61-jarige Fransman gekneld in de lift van de palletiseermachine. Voor de man, die al twintig jaar in dienst was van het bedrijf, kwam alle hulp te laat.

Hele reeks veiligheidsinbreuken

Het arbeidsauditoraat stelde na het ongeval een hele reeks veiligheidsinbreuken vast. Zo was er voor de machine geen risicoanalyse uitgevoerd en kregen de werknemers geen schriftelijke instructies over hoe ze met de machine moesten werken. Ook de machine zelf vertoonde gebreken. Zo was er een probleem met de veiligheidsschakelaar. Volgens de rechtbank had het bedrijf door adequater onderhoud kunnen weten dat bepaalde veiligheidsmechanismen permanent omzeild werden door het personeel.

Het bedrijf ontkende tijdens de pleidooien de onopzettelijke doding door een gebrek aan voorzorg niet, maar vroeg tevergeefs de vrijspraak voor een deel van de andere tenlasteleggingen. De rechtbank hield er wel rekening mee dat Cantillana na de feiten inspanningen leverde om de veiligheid op de werkvloer te verhogen. “Er werd ook een regeling getroffen met de burgerlijke partijen, wat wijst op enige verantwoordelijkheidszin”, besloot de Brugse strafrechtbank. (AFr)