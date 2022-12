DNA op vissershoedje verraadt inbreker die op één nacht vijf Blankenbergse strandbars viseerde

Een 25-jarige Marokkaan heeft voor de Brugse strafrechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor inbraken en pogingen daartoe in vijf Blankenbergse strandbars. De man kon geïdentificeerd worden door een achtergelaten vissershoedje.

In de nacht van 17 op 18 juli vorig jaar viseerde een inbreker liefst vijf strandbars in Blankenberge. Dader Rachid E. ging in de Bo Beach bar aan de haal met een witte damesfiets en 100 euro cash. Bij Salito Beach bedroeg zijn buit 300 euro terwijl hij in Lilo Beach een tablet meegraaide. Telkens sloeg hij een raam stuk om binnen te raken. Diezelfde nacht probeerde hij ook binnen te dringen bij Sun Beach en Blue Beach. Maar daar bleef het bij een poging.

Het gerecht kon de dader identificeren op basis van DNA dat werd aangetroffen op een zwart vissershoedje dat E. achterliet in Bo Beach. En in Salito Beach verloor hij zelfs een papiertje met zijn naam op. Rachid E. is in het buitenland bekend voor diefstallen. De politie kon hem na de feiten in Blankenberge evenwel niet arresteren. De Marokkaan stuurde zijn kat naar het proces. (AFr)