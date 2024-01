“Dit klopt echt niet”: ober trapt op poot van hond, krijgt duw van baasje en breekt daarna haar vinger

De rechter in Veurne moet oordelen over een vreemde zaak. Een 50-jarige ober die in een brasserie werkte in Koksijde wordt ervan beschuldigd de vinger gebroken te hebben van een cliënte op het terras. Dat zou gebeurd zijn nadat de ober op de poot van haar hond stond die op het terras lag, waarna door het baasje eerst zelf geduwd werd en vervolgens haar vinger brak. “Wij vragen getuigen te zoeken want dit klopt echt niet”, zegt de advocaat van ober F.B.

De feiten dateren van 20 april 2022 op het terras van een brasserie op de Zeedijk in Koksijde-Bad. Het was mooi en zonnig weer en heel wat klanten genoten van een drankje op het terras. Ook S. en haar gezelschap waren van de partij. Zij en twee andere vrouw en hun drie honden hadden plaats genomen op het terras. Omdat een van de honden languit op het terras lag was het voor de ober moeilijk om te manoeuvreren. Dat leidde al snel tot een discussie met S.

Op poot hond getrapt

“Ober F.B. had gevraagd om wat meer plaats te maken maar kreeg geen reactie”, sprak de procureur. “Toen hij plots op de poot van de hond ging staan, werd S. kwaad en stapte ze op. Ze keerde echter terug om verhaal te halen en gaf F.B. daarbij een duw. Die reageerde echter disproportioneel door de hand van de vrouw vast te grijpen, die over te plooien waarna iedereen een duidelijke ‘krak’ hoorde.”

“De ringvinger van de vrouw bleek gebroken te zijn. De man weigerde nadien om de geleden schade te vergoeden. Wij vinden het gebruikte geweld disproportioneel en voor ons is dit geen wettige zelfverdediging. We zijn wel akkoord met een minimale straf van twee maanden cel.”

Vinger gebroken op platteau

Daar wil de ober en zijn advocaat niet van weten. “De feiten kloppen gewoon niet. Het klopt dat hij met zijn voet even haperde aan die hond maar die lag duidelijk in de weg. Toen die vrouw terugkwam, gaf ze hem eerst zelf een duw en daarna deelde ze nog een slag uit. Maar F.B. weerde die slag af en had een dienblad vol glazen op zijn andere hand.”

“De hand van die vrouw is tegen zijn dienblad terechtgekomen en zo gebroken. Op dat terras zaten verschillende getuigen die dat kunnen bevestigen. Het is jammer dat deze zaak zo lang bleef liggen maar we vragen om die getuigen alsnog te zoeken.” De zaak gaat verder op 22 maart. (JH)