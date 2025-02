“Dit is een overwinning voor de rechtsstaat”: drugsinfiltrant uit Zwevegem vrijgesproken

Franky D. (60) uit Zwevegem werd vervolgd voor de invoer van grote hoeveelheden cocaïne naar België. Maar hij beweerde dat hij werkte als burgerinfiltrant voor de Amerikaanse overheid, met medeweten van de Belgische politie. Het hof van beroep in Gent vindt dat er daarvoor weldegelijk aanwijzingen zijn en sprak de man vrij.

Franky D. werd opgepakt in oktober 2022 en werd ervan verdacht een leidende rol gespeeld te hebben in het opzetten van een drugsnetwerk waarmee grote hoeveelheden drugs ingevoerd werden via de haven van Antwerpen. Er is sprake van minstens 1,8 ton.

Meneer Manny

Franky D. beweerde echter dat hij handelde in opdracht van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) en van de Belgische Federale Gerechtelijke Politie (FGP). Een mysterieuze meneer Manny, die op de Amerikaanse ambassade werkt, zou hem al in de jaren 90 gerekruteerd hebben als burgerinfiltrant.

De rechtbank in Kortrijk oordeelde dat het niet aannemelijk is gemaakt dat Franky D. werkte in opdracht van de overheid. Tegen die beslissing werd beroep aangetekend. Volgens hem is het duidelijk bewezen dat hij handelde in opdracht van Amerika en België als burgerinfiltrant en hij geen fantast is en daarom moet worden vrijgesproken.

FGP

“De FGP was zeker op de hoogte. Ik begrijp niet dat mensen waar ik zo in geloofde, mij hebben laten vallen”, hield D. vol. Maar volgens de procureur-generaal verklaarde de man zelf dat de FGP hem niet aanstuurde.

“Het is zonneklaar verklaard door hem in zijn verhoor dat de FGP hem niet aanstuurde en het hem werd voorgesteld om te infiltreren, maar dat hij dat heeft geweigerd. Hij was geen informant, laat staan een infiltrant.”

Dat de DEA op de hoogte was, kon volgens hem. “Maar op vraag van een vreemde mogendheid misdrijven plegen op Belgisch grondgebied om zo vrijuit te gaan, is te gek om los te lopen. Dat zijn clandestiene acties op Belgisch grondgebied. U werd niet aangestuurd door de FGP België, wij zijn aan u niks verschuldigd!”

Geen eerlijk proces

Toch oordeelde het hof dat de man mogelijk wel in opdracht van de DEA en de FGP handelde. Het hof van beroep verklaarde de strafvorderingen tegen de man en vier andere beklaagden ontvankelijk. Het hof oordeelde dat het recht op verdediging van alle beklaagden in de kern is aangetast, waardoor het recht op een eerlijk proces in zijn geheel onherstelbaar is aangetast.

Het hof van beroep in Gent ziet ook diverse elementen die het wel degelijk aannemelijk maken dat de eerste beklaagde werd ingezet als burgerinfiltrant door de DEA, en dit met medeweten en medewerking van de FGP Kortrijk. Zo verwijst het hof ook naar de gedetailleerde en consistente wijze waarop de eerste beklaagde in drie verschillende verklaringen heeft aangegeven dat hij minstens vanaf 2018 als burgerinfiltrant door de DEA werd ingezet in verschillende – clandestiene – operaties in België.

Containers uit Suriname

Het transport van de vijf containers uit Suriname zou volledig verlopen zijn onder supervisie van het DEA-contact en een contactpersoon van de FGP Kortrijk. Verder: “Het bewijs (toch minstens het begin ervan) onder de vorm van: de vele screenshots van chatgesprekken (onder meer via SKY ECC-applicaties) en de forensische analyse van de communicaties tussen Franky D. en het nummer gelinkt aan de Amerikaanse ambassade in Brussel”, aldus het hof.

“Het verloop en de duur van deze contacten wijzen erop – of geven minstens sterke aanwijzingen – dat er wel degelijk een contactpersoon was op de Amerikaanse ambassade en dat deze contacten niet kaderden in de reguliere werking van een ambassade.”

Vandaar dat het hof besloot Franky D. en vier andere beklaagden vrij te spreken in de zaak. Zijn advocaat, Walter Van Steenbrugge, reageert tevreden. “Dit is een overwinning voor de rechtsstaat. Ook in drugszaken zijn de rechtsregels nog van toepassing. Door het enorme aantal drugszaken lijkt soms een klimaat te ontstaan waarbij rechters de regels naast zich neerleggen.” (OSM)