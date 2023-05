Discussie over verkeersagressie tussen automobilist en mountainbiker in Nieuwpoort

De strafrechter in Veurne moet oordelen over een verhitte discussie in de rechtszaal over een geval van verkeersagressie in Nieuwpoort. Een automobilist kreeg er naar eigen zeggen drie vuistslagen van een 50-jarige mountainbiker uit Oostende. Die stelt dan weer haast te zijn aangereden.

Op 8 oktober vorig jaar kwam het tot een zware discussie op het kruispunt van de Victorlaan met de Zeemeerminnendreef in Nieuwpoort. De 50-jarige H.B. reed er op zijn mountainbike met een groepje wielervrienden uit Oostende in de straat. Ze werden naar eigen zeggen opgeschrikt door F. die naar hun gevoel de oversteekplaats veel te snel naderde. Die was dan weer zelf geschrokken omdat de wielertoeristen zonder veel kijken de weg plots dwarsten. Wat volgde was haantjesgedrag van beiden.

F. reed in zijn wagen de wielertoeristen achterna om verhaal te halen. “Toen ik naast hen stopte en mijn raam opende, schopten ze tegen mijn deur en kreeg ik drie vuistslagen van H.B.”, zegt F. “En dat terwijl mijn vrouw en kind getuige waren. Ik vraag gewoon dat hij zijn schuld erkent en vraag niet meer dan een euro symbolische schadevergoeding.”

“Haast doodgereden”

Daar wilde H.B. absoluut niet van weten. “De feiten kloppen gewoon niet”, zegt zijn advocaat. “Ze zijn nooit gebeurd. Hij deelde nooit vuistslagen uit, want anders waren zijn verwondingen erger. De politie stelde enkel wat roodheid vast aan zijn wang. Dat kan evengoed gebeurd zijn toen hij met zijn hoofd tegen zijn eigen portier leunde. En de enige getuige in de zaak stond op afstand en het blijkt dat ze niet alles goed zag.”

H.B. ging nog een stapje verder in de verhitte discussie. “Evengoed stond ik hier niet want ik was haast doodgereden”, sprak hij. “Die man heeft onze club brutaal de pas afgesneden en begon naar ons te brullen. Het enige wat wij deden was verhinderen dat hij zou uitstappen.” De rechter neemt de zaak op 23 juni in beraad. (JH)