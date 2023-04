Discussie over hond leidt tot aanval met mes bij camping Ypra in Kemmel: vrouw (31) krijgt 30 maanden cel, waarvan helft voorwaardelijk

Een 31-jarige vrouw die kampt met een ernstig alcohol- en drugprobleem werd door de rechter in Ieper veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De vrouw viel in mei vorig jaar met een mes een koppel aan in hun caravan op camping Ypra in Kemmel. Alles draaide om een discussie over een hond.

Een koppel uit Roeselare lag vorig jaar in mei rustig te slapen in hun caravan op camping Ypra in Kemmel toen plots een andere campinggast hun verblijf binnendrong. De indringster had een mes bij zich en haalde zonder waarschuwing uit. De man werd gewond aan zijn hand, terwijl zijn echtgenote een steek in haar linkerschouder kreeg. De aanleiding van de drieste daad was een ruzie rond de hond van de vriend van de indringster. Het koppel had al regelmatig opmerkingen gemaakt over het dier en dat zinde de vrouw niet. Het bleek niet haar eerste wapenfeit te zijn, want op 6 november vorig jaar viel ze een man aan met een hamer.

Drank- en drugprobleem

De vrouw verscheen voor de rechter in Ieper voor poging doodslag en het openbaar ministerie vroeg drie jaar effectief voor de feiten. De procureur wees op het ernstig drank- en drugprobleem bij de vrouw. “De maatschappij moet tegen haar worden beschermd, wat als ze opnieuw toeslaat?”

Meester Thomas Vandemeulebroucke, die het opnam voor de vrouw, pleitte voor een doorgedreven begeleiding voor zijn cliënte. In de gevangenis wordt ze niet geholpen voor haar problemen. Een residentiële opname zou ideaal zijn.” De raadsman merkte op dat de vrouw nooit de bedoeling had om iemand te doden en vroeg de herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen. De rechter volgde de advocaat daarin en veroordeelde de dame tot een celstraf van 30 maanden, waarvan 15 maanden met probatie-uitstel. Ze moet ook een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. (CMW)