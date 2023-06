Diksmuideling ontsnapt alsnog aan extra celstraf na wurgpoging op zijn ex-vriendin

Een 38-jarige man uit Diksmuide ontsnapt in de rechtbank aan 25 maanden extra celstraf na een wurgpoging op zijn ex-vriendin op oudejaarsavond 2019. Hij bond toen in een dronken toestand zijn broeksriem rond de hals van de vrouw. De man kreeg 40 maanden cel, waarvan 25 met uitstel onder voorwaarden, die hij niet allemaal correct naleefde. Toch trok de rechter het uitstel niet in.

Op 26 mei 2020 kreeg de 38-jarige S.D. uit Diksmuide 40 maanden celstraf waarvan 25 met uitstel voor een brutale poging tot doodslag op zijn ex-vriendin op oudejaarsavond 2019.

Jonge kinderen

Die dag besloot het ex-koppel, dat eerder acht jaar samen was, maar uit elkaar ging, toch de gelegenheid samen te vieren. Het koppel was uit elkaar gegaan door herhaaldelijk partnergeweld door S.D.

Die avond had S.D. alweer zwaar gedronken en speed gebruikt. Hij vroeg zijn ex om seks, maar toen ze weigerde ging hij door het lint. Hij bond zijn broeksriem rond haar hals en probeerde haar te wurgen. De jonge kinderen waren tijdens de feiten aanwezig.

Nieuwe kans

De rechter noemde de feiten weerzinwekkend. “Moesten er beelden van zijn, zouden die door merg en been gegaan zijn”, noemde hij het.

S.D. kreeg dus de celstraf grotendeels met uitstel, en dat was een grote gunst. Hij moest wel voorwaarden naleven, maar dat liep niet helemaal correct. De probatiecommissie vond dat zijn uitstel herroepen moest worden omdat hij enkele malen niet aanwezig was, geen doktersbriefjes indiende en enkele keren zijn verplichte antabuse niet innam. De rechter gaf de man alsnog een nieuwe kans. Hij dient zijn voorwaarden nu correct na te leven. (JH)