Diksmuideling krijgt 38 maanden met uitstel voor zwaar partnergeweld: “Verplicht om terug bij je moeder te gaan wonen”

Een 34-jarige man uit Diksmuide kreeg van de rechter 38 maanden cel volledig met uitstel na herhaaldelijk zwaar partnergeweld, voor de ogen van de kinderen van zijn ex. Hij moet zeer strikte voorwaarden vervullen. “Wat jij doet onder invloed van alcohol is écht verschrikkelijk, het bloed van die vrouw hangt bijna aan het dossier”, sprak de rechter zijn afschuw uit. De man kreeg een drugs-, alcohol- en caféverbod en moet van de rechter verplicht bij zijn moeder gaan inwonen.

De procureur had liefst elf tenlasteleggingen nodig om aan te tonen waarvoor de 34-jarige P.V. allemaal vervolgd werd. Bijna alle feiten werden gepleegd door de zware alcoholverslaving van de man. “Het gaat om een bundeling van elf vervolgingen, dat is niet mis”, sprak de procureur.

“In hoofdzaak gaat het over meerdere feiten van partnergeweld. Die feiten zijn zelfs hallucinant te noemen. Hij werd tussendoor al voor de onderzoeksrechter gebracht die hem nog een ultieme kans bood maar op 18 februari ging hij er weer zwaar over. Zijn vriendin K. werd tegen een kast gegooid waarvan het glas brak. Met haar gezicht lag ze in de scherven. Plukken haar lagen in het huis. De drie kleine kindjes van K. waren thuis. Toen de politie aankwam zeiden zij aan de politie: “daar heeft hij geslagen want daar ligt het meeste bloed. Die kindjes hebben trauma’s voor het leven.”

Geslagen met ijzeren staaf, achtervolgd met mes

Dat beaamt ook de advocaat van K. en de drie kindjes. “Die relatie was een hel, want als P.V. dronk, en dat gebeurde veel, veranderde hij in een duivel. Tussen juni 2021 en 18 februari kreeg K. regelmatig klappen. Op 14 augustus verbouwde hij de woning waarop ze de relatie stopzette. Dat was niet naar zijn zin want hij brak binnen met een keukenmes. K. vluchtte met de kinderen in de auto, maar hij sprong zomaar op de achterbank. Dat ze hem alsnog een laatste kans gaf, heeft ze zich zeker op 18 februari beklaagd. Toen sloeg hij haar met een ijzeren staaf en gooide hij ze tegen een kast. Er zijn blijvende littekens. Daarom vragen we de aanstelling van een deskundige.” De rechter stelde die deskundige aan en kende een voorlopige schadevergoeding van 6.250 euro toe aan de vrouw en haar kinderen. Die worden nog steeds begeleid.

Verplicht bij moeder gaan wonen

De advocaat van de man had om een celstraf met uitstel gevraagd. “Hij heeft een niet aangeboren hersenletstel en is zwakbegaafd. Hij moet écht werken aan zijn drankprobleem en dat kan niet in de gevangenis.”

Daar was de rechter het wel mee eens want hij gaf de man de zware celstraf volledig met uitstel. “Want ik geloof dat jij uw problemen aan kan als je van de drank blijft”, sprak de rechter. “Wat jij doet onder invloed is écht verschrikkelijk. Echt. Het bloed van die vrouw zit bijna in mijn dossier. Daarom zal je zeer strikte voorwaarden moeten naleven. Je krijgt een absoluut verbod om drugs en alcohol te gebruiken of binnen te gaan in een café. Je moet je ook psychologisch laten begeleiden, indien nodig residentieel. Je moet werk zoeken en je moet uit de buurt van K. blijven. Bovendien moet je verplicht bij je moeder gaan inwonen.”

Indien P.V. een voorwaarde niet naleeft, vliegt hij naar de gevangenis. Tot slot moet hij ook enkele geslagen politiemensen elk 300 euro vergoeden. (JH)