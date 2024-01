Diksmuideling (39) brengt opnieuw wurgsporen aan bij ex-vriendin: twee jaar cel gevraagd

Een 39-jarige Diksmuideling riskeert opnieuw een fikse celstraf omdat hij zijn ex-vriendin opnieuw wurgsporen toebracht aan de hals. Op oudejaarsavond 2019 probeerde hij zijn ex al te wurgen met zijn broeksriem in het bijzijn van hun kinderen. Sindsdien zijn ze uiteen maar S.D. blijft haar lastigvallen. “Op 23 oktober drong hij haar woning binnen en greep hij haar weer naar de hals. Ze is erg getraumatiseerd”, sprak de advocaat van slachtoffer K. Haar ex-vriend riskeert nu twee jaar effectief.

De 39-jarige S.D. uit Diksmuide en zijn ex-vriendin K. vormden acht jaar een koppel en kregen twee kinderen. Door herhaaldelijk partnergeweld gingen ze eind 2019 uit elkaar. Op oudejaarsavond 2019, die ze nog samen doorbrachten, ging S.D. onder invloed van alcohol en speed volledig door het lint. Toen K. weigerde om seks met hem te hebben, spande hij zijn broeksriem rond haar hals en wurgde haar bijna. Bij die feiten waren de kinderen in de woning aanwezig.

S.D. kreeg wegens poging tot doodslag veertig maanden cel, waarvan 25 met uitstel. In juni vorig jaar kreeg de man opnieuw een cadeau van de rechter: ondanks het feit dat hij zijn voorwaarden niet naleefde, werd zijn uitstel toch niet herroepen. Maar ondanks dat ging S.D. op 23 oktober wéér door het lint en wéér was zijn ex K. het slachtoffer.

Verstijfd van angst

“Hij kon de relatiebreuk maar niet accepteren en bleef ondanks het verbod contact zoeken”, sprak de advocaat van K. “Op 23 oktober drong hij haar huis binnen. Ze was verstijfd van angst, maar kon gelukkig via sms wel een vriend waarschuwen die de politie belde. Intussen had hij haar opnieuw aangevallen. Hij greep haar weer naar de hals en had daar weer wurgsporen. Bovendien droeg hij ook een bijl bij zich en had een mes aan zijn broeksriem hangen. Hij schreeuwde ook meermaals dat hij haar ging vermoorden. We zijn echt bang dat dit fout zal aflopen want S.D. heeft ook totaal geen schuldbesef. K. lijdt enorm onder de angst.”

Ze vroeg 5.000 euro morele schadevergoeding. Volgens de procureur is de kans op recidive bij S.D. zeer groot. “Hij wordt vervolgd voor partnergeweld, het dragen van verboden wapens, doodsbedreigingen en het dreigen met het huis in brand te steken. Bovendien was hij onder invloed van flakka. Ik vraag twee jaar effectieve celstraf en 2.000 euro boete.”

Niet zwart/wit

S.D. en zijn advocaat vonden dat K. zelf schuld heeft. “Ik ben niet van steen hé, “sprak S.D. “Zij belt mij te pas en te onpas al wenend op dat ze hulp nodig heeft. En dan ben ik zo dom om langs te gaan. Ik drong niet eens binnen, ze opende gewoon de deur. Maar nu leerde ik mijn lesje wel want ik ben dit zo moe als koude pap. Het klopt dat ik flakka had gebruikt, maar dat wist ik niet eens. Ik kreeg een pil van iemand en vroeg zelf nog of het niet van ‘die zombiedrugs’ was. Maar ik liet me vangen.”

S.D. vroeg een celstraf met uitstel. Bij een nieuwe straf dreigt zijn straf van eerder van veertig maanden alsnog effectief te worden.

Vonnis op 6 februari. (JH)