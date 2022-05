Dievenduo rukt oorringen af van bejaarde vrouw (86) in Knokke

Een Tunesiër riskeert voor de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf voor een brutale diefstal op een 86-jarige vrouw in Knokke. Zijn Spaanse vriendin riskeert 18 maanden cel voor haar aandeel in de feiten. De twee kwamen niet opdagen voor hun proces.

Op 19 juni 2020 stapte het slachtoffer via een nauwe steeg naar de voordeur van het appartementsgebouw waar zij woont. Plots werd langs achteren benaderd door Iman B. (28) en haar partner Chokri J. (37).

Camerabeelden

De twee rukten de oorringen af van de bejaarde vrouw en gingen er vandoor. Getuigen achtervolgden het duo, dat de juwelen in zijn vlucht weggooide. Dankzij camerabeelden en telefonie-onderzoek konden de speurders het duo identificeren.

De twee werden geseind en een jaar na de feiten kon Iman B. geklist worden na een klacht wegens bedreigingen met een mes. De Spaanse vrouw werd opgepakt maar niet aangehouden. Ze had naar eigen zeggen niets met de feiten te maken.

Duitsland

Het koppel, dat in Duitsland woont, staat ook nog terecht voor diefstal van een schroevendraaier en een mes in een handelszaak in Oostende. Ze werden betrapt en gaven de buit terug. Chokri J. kon nooit worden verhoord. De uitspraak volgt op 9 juni. (AFr)