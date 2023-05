Dievenduo dat prinses en eenhoorn buitmaakte bij Oostendse chocolatier krijgt een jaar cel

Twee Algerijnen hebben voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor een inbraak en twee pogingen daartoe in Oostende. Ze sloegen onder meer toe bij een chocolatier.

Op 12 november vorig jaar trapten Azadin F. (31) en Hamdi H. (32) de deur in van chocolatier Willems in Oostende. Camerabeelden legden vast hoe het duo meteen begon te eten.

Chocoladerepen

Ze haalden ook een kleine 300 euro uit de kassa en graaiden ook nog enkele chocoladerepen, meer dan dertig tabletten en sierstukken van een prinses en een eenhoorn mee.

De politie kon de dieven snel inrekenen. F. had bij zijn arrestatie ruim acht gram cannabis op zak.

Appartementen

Schoenafdrukken en handpalmsporen linkten het duo ook nog aan twee pogingen tot diefstal in Oostendse appartementen. Daarbij werden telkens gaatjes geboord in de deurstijl.

Azadin F. vroeg tevergeefs een celstraf met uitstel. “Mijn cliënt doolde al twee dagen rond op straat”, pleitte zijn advocaat.

Gezin in Bordeaux

“Dat hij meteen chocolade begon te eten, toont aan in welke staat hij zich bevond. Hij zit intussen al vijf maanden in voorhechtenis en wil terug naar zijn gezin in Bordeaux.” Door een eerdere veroordeling kon H. geen uitstel meer krijgen.

Voor illegaal verblijf kregen de beide mannen er nog drie maanden effectieve celstraf bovenop. En voor drugsverkoop kreeg F. er nog eens drie maanden cel bij. (AFr)