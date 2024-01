Dieven die quads stalen in Ieper en na wilde achtervolging werden gevat, vragen strafvermindering

Twee inbrekers vragen in beroep een lichtere straf. Ze kregen beiden 38 maanden celstraf voor de diefstal van twee buggy’s in een Iepers bedrijf. De diefstal mondde uit in een spectaculaire achtervolging en crash, van de dieven én de zaakvoerder van het bedrijf.

Het Ieperse bedrijf Agri Technics kreeg in de nacht van 7 op 8 januari vorig jaar ongewenst bezoek. De camera’s registreerden hoe vier personen aankwamen in een Peugeot met Franse nummerplaat.

Snelheden tot 140 km per uur

Ze forceerden een raam en namen meer mee dan cash geld: twee van de vier vertrokken op offroad buggy’s ter waarde van 40.000 en 55.000 euro. De gealarmeerde zaakvoerder zette met een Dodge RAM de achtervolging in. Na een dolle tocht aan snelheden tot 140 km per uur langs het Bijlanderpad crashten de drie voertuigen.

De politie kwam ter plaatse, zette een speurhond in en kon zo een van de beklaagden oppakken, die 3.960 euro bij zich had. Het ging om D. L., een nu 27-jarige Fransman. L. noemde in zijn verhoor twee mededaders. Dezelfde nacht werd de Peugeot met de andere twee verdachten gecontroleerd door de lokale politie, nadat ze door een rood licht gereden waren, maar toen werd de link met de diefstal niet gelegd.

Drie personen gedagvaard

Er werden uiteindelijk drie personen gedagvaard. Eén liet verstek, een andere Italiaanse zigeuner, A., kreeg net als L. 38 maanden cel. In beroep vroeg L. – die in het Noord-Franse Valenciennes woont – een straf met uitstel. De advocate van A., die in Italië woont, vroeg zelfs geen straf met uitstel. “Al wat ik vraag is twee maanden strafvermindering.”

Veroordeelden moeten immers voor de strafuitvoeringsrechtbank verschijnen om vervroegd vrij te komen eens ze gestraft zijn boven de drie jaar. De procureur-generaal noemde de Noord-Franse dievenbendes die in de buurt van Kortrijk, Veurne en Ieper kwamen stelen een ware plaag. Ze zag dan ook geen redenen voor strafvermindering. De derde verdachte gaf opnieuw verstek. Uitspraak op 9 februari. (OSM)