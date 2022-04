Diepvriesgroentebedrijf Greenyard Frozen in Westrozebeke ontsnapt aan zware boete na zwaar arbeidsongeval

Greenyard Frozen in Westrozebeke, een bedrijf gespecialiseerd in diepvriesgroenten, heeft van de rechtbank opschorting van straf gekregen na een arbeidsongeval waarbij een werknemer levensgevaarlijk gewond raakte.

De feiten dateren van eind 2017 in de Romenstraat, een straat die dwars door het bedrijfsterrein van Greenyard Frozen loopt. Een werknemer werd er aangereden door een verreiker van datzelfde bedrijf. De Rumbekenaar liep meerdere breuken op en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde een tijdlang in levensgevaar.

Tal van inbreuken

De inspectie stelde tal van inbreuken vast. Het bedrijf nam onder meer te weinig maatregelen om zijn werknemers veilig over de Romenstraat te loodsen. Zo was de weg slecht verlicht en werden voetgangers en voertuigen niet van elkaar gescheiden door een balustrade.

De arbeidsauditeur vroeg een geldboete van 24.000 euro voor het bedrijf, dat zelf op de vrijspraak aandrong. De advocaat van het bedrijf wierp onder meer op dat de Romenstraat op het moment van het ongeval nog een openbare weg was.

Minnelijke schikking

“Mijn cliënt was niet bevoegd om de situatie aan te pakken”, klonk het. “Het bedrijf drong meermaals tevergeefs bij de gemeente aan om een zebrapad aan te brengen.”

De Brugse rechtbank zag dit evenwel anders. Volgens de rechter had het bedrijf wel degelijk zelf acties kunnen ondernemen. Hij achtte de inbreuken bewezen, maar hield er wel rekening mee dat er na het ongeval tal van maatregelen werden getroffen om de situatie veiliger te maken.

Hij legde het bedrijf daarom geen straf op. Met het slachtoffer werd eerder al een minnelijke schikking bekomen. (AFr)