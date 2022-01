Diefstal van rum en boerenworst brengt Blankenbergse “wildkakker” alweer voor rechter

Een 30-jarige Blankenbergenaar riskeert in de Brugse rechtbank een jaar cel voor een winkeldiefstal en inbraak in een appartement. De man stond onlangs nog voor de rechter voor inbraken die hij pleegde met sleutels die hij aantrof tijdens een “sanitaire stop” in de inkomhal van een appartementsgebouw.

Op 8 januari vorig jaar werd Jonathan M. in een Delhaize-filiaal in Blankenberge betrapt op diefstal van een fles rum, boerenworst en hesp. Volgens de procureur waren er drie mensen nodig om de man in bedwang te houden en zou hij naar een van hen ook gebeten hebben.

Naast de buit had M. ook een roze handtas bij van het Italiaanse designermerk Valentino. Die bleek een maand eerder gestolen bij een inbraak in een appartement in Knokke-Heist. In de woning werd toen een grote ravage aangericht.

Telkens nieuwe feiten

M. werd aangehouden en op 28 januari terug gelost onder voorwaarden. Maar een paar maanden later zat hij al terug achter de tralies voor nieuwe feiten. Tijdens zijn proces gaf M. de winkeldiefstal toe, maar de inbraak ontkende hij met klem.

“Mijn cliënt kreeg die handtas in zijn bezit toen de eigenares ze achterliet in zijn woning in Blankenberge”, pleitte advocate Silke Brutin. “Ze hadden elkaar destijds leren kennen in het ziekenhuis. De dag van de diefstal wou hij de handtas terugbrengen naar gemeenschappelijke vrienden.”

Volgens meester Brutin is het niet uitgesloten dat de ravage in het appartement werd aangericht door de bewoonster zelf. “De eigenaar heeft zelf verklaard dat het mogelijk een valste aangifte van inbraak betrof”, pleitte ze. “Mevrouw kampt met psychoses en het is niet de eerste keer dat ze zaken vernielt in haar appartement.”

Drankverslaving

Door een zware drankverslaving rijgt M. de feiten aaneen. In uitvoering van een eerder opgelegde celstraf moest hij op 18 oktober naar de cel. Hij werd toen onder elektronisch toezicht geplaatst en terwijl hij nog wachtte op zijn enkelband drong hij een appartementsgebouw binnen in Knokke-Heist. Hij deed er zijn gevoeg in een tellerkast en met de sleutels die hij daar aantrof pleegde hij inbraken in een snackbar en ijssalon. Voor die feiten riskeert hij twee jaar cel.

Zijn advocate drong toch aan op mildheid. “Mijn cliënt werd als kind geadopteerd en was een veelbelovende student. Toen hij zijn broer, adoptievader en biologische vader op korte tijd verloor raakte hij aan de drank en kwam hij in een neerwaartse spiraal terecht.” De uitspraak volgt op 14 maart.

(AFr)