Dief krijgt voorwaarden opgelegd na stelen van elektrisch fiets

Een eigenaar van een elektrische fiets raakte in de problemen toen zijn tweewieler werd gestolen. Het slachtoffer kon daardoor niet meer naar zijn werk. De dader, die nog andere feiten pleegde, is nu door de rechter in Ieper veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel.

N.H. verscheen voor de rechter om zich te verantwoorden voor het stelen van onder meer een elektrische fiets ter waarde van 5.000 euro. De eigenaar had op het moment van de feiten zijn fiets gestald en gesloten. Toen de fietser zich omdraaide, kon N.H. de tweewieler stelen. De dief verkocht de fiets voor 200 euro.

Voor de eigenaar van de fiets was de diefstal een groot probleem, want de man gebruikte de fiets om naar zijn werk te gaan. De diefstal van de elektrische fiets was niet de enige fietsdiefstal die N.H. op zijn kerfstok heeft, hij stal nog drie andere fietsen. Daarnaast nam hij geld in het warenhuis Carrefour in Ieper en ook in parfumwinkel Paris XL sloeg hij toe.

In het verleden werd de beklaagde al 4 keer veroordeeld voor diefstallen. Ook opvallend: de man werd in juni gedagvaard voor de rechter, nog geen vier weken later arresteerde de politie hem alweer voor feiten en nog geen twee dagen later was het al opnieuw prijs. De rechter veroordeelde de fietsendief nu tot 18 maanden cel met uitstel en een geldboete met uitstel. De man moet zich wel aan enkele voorwaarden houden, zoals een verbod op druggebruik. Ook moet hij slachtoffers vergoeden.