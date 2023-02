Dief die verkoopsters in Brugse kledingzaak met glasscherf bedreigde krijgt achttien maanden cel

Een 24-jarige Algerijn heeft voor de Brugse rechtbank achttien maanden effectieve celstraf gekregen voor diefstal met geweld. Een agent in burger kon hem klissen.

Op 20 juli vorig jaar probeerde Said M. de kledingzaak Jüttu in de Noordzandstraat in Brugge buiten te raken met een gestolen regenjas. Een drietal verkoopsters probeerde hem tegen te houden aan de uitgang. M. duwde tegen enkele mensen en toen hij zag dat de deuren zich sloten, liep hij terug naar binnen. “Hij gooide een vaas kapot en bedreigde het personeel met een glasscherf”, verduidelijkte procureur Jochen van Aalst.

Een politieman die in de zaak met zijn vrouw aan het winkelen was, zag alles gebeuren. De man, die bij het veiligheidskorps van de Brugse rechtbank werkt, kwam tussenbeide en hield de verdachte staande. Niet veel later kwam de politie M. arresteren en sindsdien zit de man in de cel.

De agent stelde zich burgerlijke partij in de zaak en kreeg vrijdag een symbolische euro schadevergoeding toegekend. “Als agent geraak je gewoon aan geweld, maar voor deze verkoopsters was het een traumatische ervaring”, vertelde hij. “Zij stonden achteraf te wenen en op hun benen te trillen.” Said M. was niet aan zijn proefstuk toe en werd in Brussel al eens veroordeeld tot 2 jaar celstraf met uitstel. (AFr)