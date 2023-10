Deurwaarder (63) zeven minuten lang afgeranseld, dader krijgt twee jaar cel

K.D. (59) uit Wielsbeke ontplofte toen hij op 24 november vorig jaar bezoek kreeg van een deurwaarder uit Poperinge. Op camerabeelden was te zien hoe hij hem zeven minuten lang te lijf ging. Het levert de man nu een celstraf van twee jaar op, waarvan de helft voorwaardelijk.

Een routinebezoek moest het worden. Een 63-jarige deurwaarder uit Poperinge, werkend voor een kantoor in Kortrijk, begaf zich op 24 november vorig jaar naar Wielsbeke. Hij moest er een aanplakking doen bij K.D. (59), een zelfstandig meubelmaker. Die had een boete uit 2012 niet betaald, waardoor er beslag zou gelegd worden op zijn wagen.

Camerabeelden

Allesbehalve leuk, maar normaal gezien een formaliteit. Tot de meubelmaker in een razende furie ontstak. Tijdens de zitting in de rechtbank werden de camerabeelden van het voorval getoond. Maar liefst zeven minuten lang wordt de 63-jarige deurwaarder zwaar aangepakt. Hij ving rake klappen, werd naar de keel gegrepen, viel op de grond, probeerde weg te vluchten en in zijn wagen te kruipen, maar bleef slagen krijgen.

Nog altijd draagt het slachtoffer de gevolgen van de aanval. “Mijn cliënt is al veertig jaar deurwaarder en kreeg al veel naar zijn kop geslingerd, maar dit maakte hij nooit mee. Zeven minuten lang werd hij gemolesteerd. Wat als hij een mes in zijn zakken had gehad? De beklaagde is een halve zot die me koude rillingen bezorgt”, aldus zijn advocaat.

Snel na het voorval werd de dader opgepakt voor onder meer poging doodslag. Het parket had drie jaar gevraagd, maar de rechter besliste om de kwalificatie af te zwakken naar opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Twee jaar cel

Daarvoor werd hij woensdagmorgen veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, waarvan de helft met uitstel. Daarbovenop komt een boete van 400 euro, ook de helft voorwaardelijk. Het uitstel is gekoppeld aan voorwaarden, zo moet K.D. zich financieel laten begeleiden en zich laten begeleiden voor zijn agressieprobleem. Er werd tevens een contactverbod met het slachtoffer opgelegd. De deurwaarder krijgt een schadevergoeding van 5.014,9 euro.

K.D., die al vier veroordelingen voor gelijkaardige feiten op zijn strafblad staan heeft, had nochtans de vrijspraak gevraagd. Hij meende een onweerstaanbare drang te hebben gevoeld door de komst van de deurwaarder. Daardoor zou hij niet meer geweten hebben wat hij deed. (JDr)