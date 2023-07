Deskundige moet oordelen over verwondingen militair na gevecht met collega

De strafrechter in Veurne heeft een deskundige aangesteld die moet oordelen hoe ernstig de verwondingen zijn van een beroepsmilitair. Die raakte gewond na een gevecht met een collega in een geval van verkeersagressie. Er is mogelijk sprake van blijvende letsels bij slachtoffer K.

De feiten dateren al juli 2020 in Nieuwpoort. Op een mooie zomerdag ontstond een hevige discussie tussen beroepsmilitair T.W. uit Vilvoorde en militair K. Die laatste zou met zijn auto op de Zeedijk in Nieuwpoort te snel hebben gereden en maakte zich druk toen T.W. met zijn vader niet overstak aan een oversteekplaats in de buurt.

“K. plaatste zijn wagen daarop aan de kant en er ontstond een woordenwisseling”, zegt de procureur. “Dat escaleerde snel waarbij T.W. het slachtoffer een vuistslag gaf en daarna nog verschillende slagen en schoppen. Hij sloeg ook met zijn teenslipper op het hoofd van K.”

Er werd acht maanden cel en 800 euro boete gevraagd. Volgens T.W. gaat het om uitlokking door het slachtoffer omdat die na de verbale woordenwisseling evengoed doorgereden kon zijn maar zelf de confrontatie op zocht. Alvorens daarover te oordelen wil de rechter eerst nagaan hoe ernstig de verwondingen zijn bij slachtoffer K. Er werd een deskundige aangesteld die moet onderzoeken of er sprake is van blijvende letsels.

De zaak gaat verder in het najaar.

(JH)