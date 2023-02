Deserteur legt valse medische attesten voor om afwezigheid in Zeebrugse marinebasis te verantwoorden

Een 22-jarige man uit Charleroi riskeert voor de Brugse strafrechtbank zes maanden celstraf en een geldboete van 800 euro wegens desertie en gebruik van valse stukken.

H.E. volgde destijds de matrozenopleiding aan de marinebasis van Zeebrugge. Sinds oktober 2021 was hij evenwel herhaaldelijk onwettig afwezig. Eind juli vorig jaar legde hij medische attesten voor die moesten aantonen dat hij tijdens zijn afwezigheden “slecht in zijn vel zat”. De documenten bleken evenwel vervalst. De twintiger gaf toe dat hij de attesten bekwam om zijn afwezigheden te verantwoorden.

Militairen die in vredestijd langer dan acht opeenvolgende dagen onwettig afwezig zijn riskeren vervolging voor desertie. Daarom werd E.H. voor de strafrechtbank gedaagd. Daar kwam de jonge Waal woensdag evenwel niet opdagen. “Dat hij hier vandaag niet is verbaast mij niet echt”, sneerde procureur Frank Demeester. De rechtbank doet uitspraak op 1 maart. (AFr)