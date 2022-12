Dertiger veroordeeld voor uitschelden politie na dolle achtervolging in Ieper

Onder invloed 120 km per uur rijden waar slechts 30 mag, terwijl achtervolgd door de politie en daarop de inspecteurs uitschelden voor onder meer ‘kutflikken’. De rechter in Ieper veroordeelde Y.V.E. (33) uit Ieper tot een celstraf, deels met uitstel, een geldboete en een rijverbod. “U mag van geluk spreken dat er niemand gewond raakte.”

Op 16 oktober vorig jaar wou een politiepatrouille in het centrum van Ieper een automobilist doen stoppen die veel te snel reed. De man zag dat echter anders en ging ervandoor. De politie zette de achtervolging in met sirene en zwaailicht, maar de autobestuur bleek niet onder de indruk. Meer nog, hij duwde het gaspedaal nog wat dieper in en haalde een snelheid van 120 km per uur, op een plaats waar slechts 30 km per uur mag worden gereden. De automobilist remde ook een paar keer kort om de politiemensen in de combi te doen schrikken.

De dollemansrit eindigde op de parking van het winkelcentrum aan de Rijselseweg. De heibel was echter nog niet voorbij, want Y.V.E. begon onmiddellijk de politie-inspecteurs de huid vol te schelden als kutflikken, bende janetten, klotefikken en meer van dat fraais. De agressieveling richtte zijn pijlen vooral naar één van de politiemensen, iemand die hij kent uit zijn privéleven. Het lukte de inspecteurs tenslotte om de verdachte mee te nemen naar het commissariaat, waar hij een positieve alcoholtest aflegde.

Dronken na voetbal

Zijn buitensporig gedrag kostte Y.V.E. een dagvaarding voor de rechtbank. Daar moest hij zich verantwoorden voor smaad en bedreigingen tegenover de politie. Ook stond hij terecht voor verkeersinbreuken en alcoholintoxicatie. De beklaagde gaf toe in de fout te zijn gegaan. Blijkbaar was hij die avond in Brugge naar een voetbalwedstrijd gaan kijken. De verplaatsing daarheen gebeurde met de een bus van KV Kortrijk. Zijn wagen parkeerde de man ter hoogte van Bellewaerde. Er werd wat gedronken, maar dat belette de beklaagde niet om in zijn auto te stappen bij het terugkomen van de match.

“Een domme beslissing”, zei hij op de rechtbank. Zijn advocaat, meester Herman Baron, kaderde de bedreigingen in een persoonlijke vete tussen die ene politieman en de beklaagde. “Mijn cliënt zal die politieman met rust laten, maar ook hij moet mijn cliënt met rust laten”, aldus de raadsman. De rechter merkte nog op dat de beklaagde geluk had dat er niemand gewond was geraakt en veroordeelde hem tot een celstraf van acht maanden, waarvan een deel effectief. Daarnaast moet de man een boete betalen van zo’n 4.300 euro, waarvan een groot deel met uitstel en is hij voor vier maanden, waarvan drie maanden met uitstel, zijn rijbewijs kwijt.