Dertiger uit Wevelgem veroordeeld tot dertien maanden cel na zoveelste incident

Een man van 32 jaar uit Wevelgem is maandag door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een celstraf van dertien maanden voor slagen aan zijn toenmalige vriendin. Hij bedreigde haar ook met een mes. Toen de politie arriveerde, hing er nog wit poeder aan zijn neus. Het was bijlange niet zijn eerste veroordeling. “Maar er is zelden schuldinzicht”, zo zei de procureur tijdens het proces.

Zijn laatste wapenfeit dateert van april. De toenmalige vriendin van I.M. belde in paniek naar de hulpdiensten. Ze had slagen gekregen van de beklaagde. Hij was ook op haar gaan zitten. Toen ze de hulpdiensten wilde bellen, nam hij een mes waarmee hij haar bedreigde. De vrouw diende klacht in, maar werd later onder druk gezet door de beklaagde om haar verklaringen in te trekken.

“Meneer heeft een enorm alcohol- en drugsprobleem”, aldus de procureur tijdens het proces. “Hij heeft al verschillende veroordelingen opgelopen, maar er is zelden schuldinzicht. Telkens maakt hij voor uw rechtbank mooie beloftes, maar hij kan zich er nooit aan houden.”

Volgens zijn advocaat is zijn cliënt niet van slechte wil, maar is hij vooral naïef. “En hij moet van de alcohol en drugs afblijven.” De rechter besloot dat zijn kansen opgebruikt zijn en veroordeelde hem tot een effectieve celstraf van dertien maanden.