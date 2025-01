Dertiger uit Roeselare met meer dan kilo amfetamines aan Gentse Overpoort geklist: “Mijn jaarvoorraad voor eigen gebruik”

Een controle na het negeren van het rode licht aan de Gentse Overpoortstraat leverde in de auto van een 38-jarige man uit Roeselare meer dan een kilogram amfetamines op. “Een jaarvoorraad voor eigen gebruik”, probeert hij te doen geloven. Voor bezit en verkoop van drugs stond hij voor de correctionele rechtbank in Kortrijk terecht en riskeert achttien maanden effectieve celstraf.

Een onbekende voor het gerecht is Lowie V. alvast niet. Zowel in 2021, 2022 als 2024 liep hij al drugsveroordelingen op. Telkens kwam hij er met voorwaardelijke straffen met begeleidende voorwaarden vanaf. “Genoeg”, vond de openbare aanklager dit keer. “Tijd voor een effectieve celstraf.”

V. zit op vandaag in de cel, maar blijft de verkoop van drugs ontkennen. “Hij gebruikte 20 gram speed per week en had net zijn jaarvoorraad van een goede soort gekocht”, aldus advocate Larissa Windey. “Die bewaarde hij dan in zijn diepvries. Uit zijn gsm bleek niet dat hij drugs verkocht, wel dat hij veel vrienden had die gekend zijn voor drugs. Hij gebruikte zelf drugs en schond daarmee zijn voorwaarden, en gaf af en toe een naam door aan wie op zoek was naar drugs.” Dat zou wel al eens voldoende kunnen zijn voor een veroordeling voor drugshandel. Ondanks drie eerdere veroordelingen met probatievoorwaarden vroeg hij de rechter na zijn vrijlating nogmaals de kans een straf met begeleidende voorwaarden te krijgen. Vonnis op 19 februari. (LSi)