Dertiger uit Rekkem moet voorwaarden volgen na bedreiging partner met wapen en mes na ontdekking bedrog

“Ik wou gewoon weten wie die andere man in haar leven was.” Een 37-jarige man uit Rekkem (Menen) is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden voor slagen aan en bedreiging van zijn vriendin. Zijn stoppen sloegen door toen hij een Snapchatgesprek met haar minnaar ontdekte.

“De emoties namen het over van het verstand”, gaf Oussam B. toe. “Ik ben eigenlijk een rustige man die goed voor de kindjes en het gezin zorg. Het was een reactie uit machteloosheid, om ons gezin te beschermen. Mijn vriendin was mijn eerste liefde. We waren 17 jaar samen.”

Maar op haar gsm ontdekte hij plots een Snapchatgesprek met haar minnaar. Met een airsoftwapen op haar hoofd en een mes aan het gezicht bedreigde hij haar, zelfs toen hun kinderen op het kabaal af kwamen.

Niet terug naar de cel

Volgens de openbare aanklager nam B. ook nog een houten plank met een spijker en sloeg er mee op haar knie en voet. In Frankrijk liep hij al enkele veroordelingen op. De relatie liep ondertussen op de klippen. Meteen na de agressie vloog B. even in de cel. Hij moet niet meer terug als hij zich laat begeleiden voor zijn agressie-, alcohol- en drugsproblemen en op professioneel vlak.

