Dertiger uit Oostrozebeke staat terecht voor partnergeweld

Er hangt een 32-jarige man uit Oostrozebeke een gevangenisstraf van zes maanden boven het hoofd voor partnergeweld. Volgens de openbare aanklager viel hij zijn vriendin sinds halfweg 2021 al vijf keer fysiek aan.

Op 25 mei 2021 deed het slachtoffer voor het eerst aangifte van geweld in de relatie met Anthony H. De vrouw hield er verwondingen aan de keel en armen aan over. Bij een discussie over een gebroken koffiekop duwde hij haar met het hoofd tegen de muur. Op 28 december ontaardde een discussie opnieuw in het gooien met shampooflessen en bij de keel en haren grijpen.

H. gaf toe dat hij haar eens een duw gaf en eens bij de armen omhoogtrok. “Maar ik greep haar nooit naar de keel”, benadrukte de man. Vonnis op 4 mei. (LSi)