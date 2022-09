Dertiger uit Nieuwpoort staat terecht voor twee gevallen van zinloos geweld

Een 33-jarige man uit Nieuwpoort riskeert in totaal 12 maanden cel en 2.400 euro in twee dossiers van zinloos geweld. De eerste maal trapte hij de inkomstdeur van een appartement binnen en ranselde de voor hem onbekende bewoner zonder duidelijke reden af. De tweede keer was hij in een café aan het vechten en bedreigde nadien nog de politie. “Dat was geen gevecht, dat was een speelse worsteling van twee gespierde mannen onder elkaar”, klonk het.

De eerste feiten dateren van 29 december 2020 ‘s nachts in een flat in Nieuwpoort. De 33-jarige J.V. drong er plots zonder reden de woning binnen. “Hij stampte de voordeur in en ranselde slachtoffer B. gewoon af”, sprak diens advocaat.

“En dat terwijl zijn achtjarig zoontje getuige was. We weten nog steeds niet waarom want ze kennen elkaar niet eens. We vermoeden dat hij dacht dat hij hier drugs kon kopen maar mijn cliënt heeft daar niets mee te maken. Hij was die avond wellicht zelf volledig weg van de alcohol en de cocaïne. B. had nadien zoveel schrik dat hij verhuisde. Ook zijn zoontje had nadien last met slapen. We vragen 3.355 euro schadevergoeding.”

Ongeloof bij J.V. en zijn advocaat. “Men overdrijft deze zaak enorm. B. kent wel degelijk een vriendin van J.V. en die was daar net langsgegaan om een joint of ketamine te kopen, dit tot woede van J.V. Hij deelde geen slagen uit maar schudde hem enkel even door elkaar. Zijn zoontje bleef al die tijd slapen, dat stelde de politie zelf vast. 150 euro schadevergoeding lijkt ons voldoende.”

Speelse worsteling

In een tweede zaak moest J.V., een fanatieke fitnesbeoefenaar, zich verantwoorden voor een gevecht aan café The Possé in Oostduinkerke op 7 augustus vorig jaar. De politie werd opgeroepen om twee gespierde mannen uit elkaar te halen. Volgens de advocaat van twee politiemannen was J.V. dermate opgefokt en wilde hij de andere partij de hele tijd opnieuw aanvallen. Ze moesten hem uiteindelijk met pepperspray in bedwang houden waarna J.V. hen een reeks verwijten naar het hoofd slingerde. “Dit was helemaal geen zinloos gevecht, dit was machogedrag van twee potige kerels die elkaar eens wilden testen in een speelse worsteling. Ze gaven elkaar zelfs een handshake. Eigenlijk was daar niets aan de hand”, vond zijn advocaat. Vonnis op 23 september. (JH)