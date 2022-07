Dertiger uit Kortrijk terecht voor partnergeweld: “Nam haar bij de keel”

Een 35-jarige man uit Kortrijk riskeert voor de correctionele rechtbank van Kortrijk een celstraf van tien maanden voor partnergeweld. “Een emotionele reactie op mogelijk overspel”, aldus zijn advocaat.

Op 17 mei 2022 sprong een vrouw plots voor de combi van een politiepatrouille. Ze was over haar toeren en duidelijk gewond. De vrouw vertelde dat ze was geslagen door haar ex-partner E.G. Hij had bij haar aangebeld, was naar binnen gestormd, had haar bij de keel gegrepen en over de grond gesleurd. Daarna kon ze naar buiten vluchten en liep ze de politiepatrouille tegen het lijf. “Het was gewoon een emotionele reactie nadat een vriend hem verteld had dat ze hem had bedrogen”, aldus advocaat Thomas Vandemeulebroucke.

Hij vroeg de rechter een werkstraf. E.G. is immers geen onbekende voor het gerecht en kan niet meer op een gewone voorwaardelijke straf rekenen. “Ik heb er spijt van”, aldus E.G. “We zullen niet meer samen een koppel vormen maar we spreken ondertussen weer met elkaar en dat is goed.”

Vonnis op 26 juli. (LSi)