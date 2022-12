Dertiger uit Koksijde riskeert vier jaar effectieve celstraf voor 24 diefstallen

Een 37-jarige man uit Koksijde riskeert voor de Brugse strafrechtbank vier jaar effectieve celstraf voor liefst 24 diefstallen en een poging daartoe.

Tussen het voorjaar van 2021 en augustus dit jaar ging Christophe D. liefst dertien keer aan de haal met tabakswaren in de Colruyt-filialen van Oostende, Bredene en Nieuwpoort. Op 20 april vorig jaar stal hij de gsm van een dame aan het loket van het stadhuis van Oostende en een maand later ontvreemdde hij twee vuilnisbakken op de begraafplaats aan de Nieuwpoortsesteenweg. Nog in Oostende sloeg hij vier keer toe in winkels waar hij het gemunt had op tabak, oorbellen en bokalen met groenten.

Tijdens zijn verhoor verklaarde D. dat winkels het de mensen te gemakkelijk maken om te stelen. “En die zijn bovendien verzekerd tegen diefstal”, stelde hij. De Koksijdenaar staat ook terecht voor drugsverkoop. Hij werd betrapt met 86 gram cocaïne maar hij beweerde dat hij de drugs gevonden had in een fietszadel. V. werd twee keer gelost onder voorwaarden maar telkens schond hij die en belandde hij terug achter de tralies. Momenteel staat hij onder elektronisch toezicht. De man liep eerder al acht correctionele veroordelingen op. “Hij is een onverbeterlijke recidivist”, stelde de procureur.

D. gaf de meeste feiten toe, met uitzondering van de gsm-diefstal in het Oostendse stadhuis. “Mijn cliënt heeft nu eindelijk zijn leven op orde”, pleitte meester Alexander Verstraete. “Hij heeft een nieuwe partner met wie hij vorige week huwde. Ze verwachten ook een kind.” De uitspraak volgt op 10 januari. (AFr)