Dertiger uit Harelbeke riskeert twee jaar cel voor reeks diefstallen

Een man van 35 jaar uit Harelbeke hangt een celstraf van twee jaar boven het hoofd voor allerlei diefstallen. Zo ging hij aan de haal met de bankkaart van een collega bij wie hij mocht logeren en stal hij de step van een vrouw die boodschappen aan het uitladen was. “Mijnheer is bijlange niet aan zijn proefstuk toe”, aldus de procureur.

De bal ging aan het rollen begin augustus. A.B. uit Harelbeke was een tijd dakloos en werd in huis genomen door een man die hem eten aanbood. Maar nadat hij was vertrokken, stelde het slachtoffer vast dat er geld verdwenen was. De man diende klacht in en de politie kon A.B. al snel aan een hoop andere feiten linken. “Enkele maanden eerder mocht hij tijdelijk bij een collega logeren, met wiens bankkaart hij boodschappen mocht doen. Een tijd later is de bankkaart plots verdwenen.” Hij zou ook de step gestolen hebben van een vrouw die haar boodschappen aan het uitladen was. “Hij gaf de vrouw een duw toen ze de voordeur opende”, aldus de procureur. “Een andere keer belde hij samen met een kompaan aan bij een woning, greep de bewoner naar de keel en eiste geld. Ze namen ook zijn gsm af. Toen bleek dat het slachtoffer amper 7 euro cash op zak had, dwongen ze hem om naar de bankautomaat te gaan en geld af te halen. De beklaagde was duidelijk herkenbaar op de camerabeelden.”

Volgens de advocaat van de beklaagde zat de man in een moeilijke periode. Hij was een tijdlang dakloos nadat zijn moeder naar Marokko was vertrokken. Hij ontkende evenwel de diefstal van de step. Vonnis op 12 december.