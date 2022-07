Dertiger uit Deerlijk opnieuw terecht voor partnergeweld: “Begeleiding vorige veroordeling zelfs nog niet opgestart”

Op de dag dat de rechter een celstraf van 20 maanden uitsprak voor eerder partnergeweld sloeg een 36-jarige man uit Deerlijk zijn ex op de neus. Daags voordien had hij ze bij de keel gegrepen. “Een duidelijk signaal dat het zo niet verder kan, is nodig”, aldus de openbare aanklager die een effectieve celstraf van 2 jaar vorderde.

Na de agressie in oktober 2021 ging de reeks van Lowie V. uit Deerlijk gewoon verder. Hij reed bewust in op een voertuig, beschadigde een deur, dreigde ‘de boel in brand te zullen steken’, belde zijn ex tot 30 keer per dag op,… “Ik sla tilt als een relatie dreigt mis te lopen”, gaf V. zelf toe.

Hij kampt met een alcohol- en drugsverslaving maar probeert er via begeleiding aan te werken. Vandaag verblijft hij in de cel. Hij vroeg de rechter een straf met begeleidende voorwaarden uit te spreken. Vonnis op 29 juli.

(LSi)