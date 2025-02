Dertiger uit De Panne riskeert drie jaar cel na zwemdate met 12-jarig meisje: “Ik zocht enkel een luisterend oor”

Een 32-jarige man uit De Panne riskeert voor de Brugse rechtbank drie jaar effectieve celstraf voor cyberlokking en bezit van kinderporno. Y.T. zocht via Snapchat contact met een 12-jarig meisje, dat hem naaktfoto’s stuurde en met wie hij uiteindelijk afsprak aan een zwembad. “Ik had geen seksuele bedoelingen”, houdt hij vol.

De moeder van het meisje voelde dat er iets niet klopte toen ze op 19 november 2022 wou gaan zwemmen met een vriendinnetje. Het slachtoffer wou per se met de fiets en wou zeker niet door haar ouders worden afgezet aan het huis van het vriendinnetje. De ouders besloten het meisje te volgen naar het zwembad De Valkaart in Oostkamp, waar ze vaststelden dat ze niet met een vriendin, maar met beklaagde Y.T. (32) had afgesproken. Ze stelde de man voor als haar ‘lief’.

Onbegrip

Onderzoek wees uit dat de dertiger het meisje in september al via Snapchat een vriendschapsverzoek had gestuurd. Hij gaf zich daarbij uit voor een 21-jarige man. “Hij loog over zijn leeftijd, maar het meisje heeft van meet af aan gezegd dat zij twaalf jaar oud was”, zei de procureur. Y.T. vroeg haar of ze zijn liefje wou zijn, waarna hij haar overtuigde om drie naaktfoto’s van zichzelf naar hem te sturen.

Een maand later kwam het tot een eerste afspraakje in de buurt van de school van het meisje. “Ze stapte in zijn auto, waarna hij haar over de benen, buik en borsten wreef. Hij kuste haar ook op de mond”, aldus de procureur. “In zijn verhoor stak hij evenwel de schuld op het meisje en beweerde hij geen seksuele bedoelingen te hebben. Dat is ongeloofwaardig.”

De ouders stelden zich burgerlijke partij. “Mocht hij onze dochter na de betrapping met rust hebben gelaten, zou ik het misschien daarbij gelaten hebben”, zei de moeder. “Maar hij liet haar maar niet met rust. Ik snap niet hoe iemand van 32 jaar zich bezig kan houden met een 12-jarig kind.”

Luisterend oor

De verdediging ging voor de vrijspraak. “Mijn cliënt zocht na het overlijden van zijn vader een luisterend oor”, pleitte meester Alain Coulier. “Hij is mentaal beperkt en voelde zich eenzaam. Ik begrijp de woede van de ouders, maar hij had geen seksuele interesse in het meisje. Die naaktfoto’s kreeg hij ongevraagd. Hij wiste die, omdat hij ze zelf ongepast vond. Hij gaf zich ook nooit uit voor een minderjarige en tijdens de huiszoeking werd geen kinderporno aangetroffen.”

Y.T. bood zijn excuses aan bij de ouders. “Ik wou gewoon met iemand kunnen praten”, zei hij. “Ik zat in een moeilijke periode en heb toen willekeurig vriendschapsverzoeken uitgestuurd. Maar dit zal niet meer gebeuren.” De procureur wees er evenwel op dat de beklaagde op het moment van de feiten een vriendin had. De uitspraak volgt op 24 maart. (AFr)