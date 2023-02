Dertiger uit De Haan, die dodelijk ongeval veroorzaakte, riskeert celstraf voor drugs en verboden wapens

Een 34-jarige man uit De Haan riskeert voor de Brugse strafrechtbank achttien maanden cel, eventueel met uitstel, voor bezit van drugs en verboden wapens. F.V. veroorzaakte in maart 2021 een dodelijk verkeersongeval waardoor hij zelf in een rolstoel belandde. “Maar dat geeft hem geen vrijgeleide om drugs te gebruiken.”

Begin juli vorig jaar kocht F.V. via het internet een alarmpistool aan in Spanje. De Spaanse politie lichtte het Belgische gerecht daarvan in omdat het pistool gemakkelijk kon worden omgebouwd tot een echt vuurwapen.

Cannabisplanten

Op 12 juli viel de politie binnen in de woning van F.V. en trof er naast talrijke legale airsoftwapens, ook verboden wapens aan als pepperspray, een knipmes, een wapenstok en een vouwgeweer. Het alarmpistool had de dertiger in zijn tuin begraven. Naar eigen zeggen was hij niet van plan om dit om te bouwen.

De politie trof in de woning ook 600 gram cannabis, vijf cannabisplanten, 35 xtc-pillen, 18 gram speed, wat ketamine en ook 100 tabletten anabole steroïden aan. Dat laatste gebruikte F.V. naar eigen zeggen om spiermassa te kweken en sneller opnieuw aan de slag te kunnen. Door een zwaar ongeval zit de man immers aan een rolstoel gekluisterd. “Maar dat geeft hem geen vrijgeleide om drugs te gebruiken,” stelde procureur Mike Vanneste.

Frontale botsing

Op 9 maart 2021 veroorzaakte F.V. een frontale botsing op de Brugse Baan in Klemskerke. Een dertiger uit Blankenberge kwam daarbij om het leven. In de wagen van F.V. lagen twee joints en wat ketamine. Bovendien bleek hij onder invloed van verdovende middelen. De politierechter gaf hem twee jaar cel, waarvan de helft met uitstel.

Volgens de verdediging raakte V. na het ongeval verslaafd aan pijnstillers . “Om de medicatie af te kunnen bouwen gebruikte hij cannabis”, aldus meester Kristof De Baecke, die aandrong op een milde straf met uitstel. De procureur benadrukte dat V. ook vóór het ongeval al drugs gebruikte. De rechtbank doet uitspraak op 9 maart. (AFr)