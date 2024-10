Dertiger uit Blankenberge die feestvierders met bruut geweld overviel vrij onder voorwaarden

De 30-jarige B.M. uit Blankenberge is binnenkort verlost van zijn enkelband. De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend om de dertiger vrij te laten onder voorwaarden. M. Had begin augustus twee feestvierders ’s nachts met bruut geweld overvallen. Het parket besliste geen beroep aan te tekenen.

B.M. takelde tijdens de nacht van zaterdag 4 en zondag 5 augustus twee feestvierders zwaar toe. De vrienden hadden er een avondje feesten op zitten toen het onderweg naar huis in de Langestraat verkeerd liep. M. wilde het duo beroven van geld en bankkaarten en besloot bruut geweld te gebruiken. Een van de slachtoffers liep zware verwondingen op en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

M. kon vluchten, maar werd even later geklist door de politie. Begin september mocht de dertiger de gevangenis verlaten met een enkelband. De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend de man vrij te laten onder voorwaarden, waardoor ook de enkelband verleden tijd is. Het parket besliste geen beroep aan te tekenen.

Eerder voorval

Opvallend: in mei 2023 werd M. voor de correctionele rechtbank veroordeeld tot een effectieve celstraf van drie jaar voor opzettelijke slagen en verwondingen. Tijdens een taxirit weigerde M. de chauffeur te betalen en eiste hij bovendien geld. Net zoals in Blankenberge ging M. meteen over tot zware slagen. Het slachtoffer incasseerde maar liefst 25 slagen in 18 seconden.