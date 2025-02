Dertiger terecht voor verkeersagressie en klappen aan vrachtwagenchauffeur: “Geschrokken van zichzelf”

Een discussie in het verkeer ontaardde in Wevelgem in een schermutseling tussen een vrachtwagenchauffeur en een chauffeur van een bestelwagen. Een 32-jarige Wevelgemnaar moest zich voor de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat hij de vrachtwagenchauffeur enkele rake klappen gaf.

Op 18 december 2022 ontstond de discussie tussen Thomas D. en de vrachtwagenchauffeur. Die laatste sloeg tegen de zijkant van de bestelwagen van D. en dat werkte als een rode lap op een stier. D. zette prompt de achtervolging in. In de buurt van het op- en afrittencomplex van de E403 in Wevelgem kwam het tot een confrontatie. D. sloeg een zijruit van de vrachtwagen stuk en gaf de vrachtwagenchauffeur enkele rake klappen. De openbare aanklager vroeg de rechter een celstraf van zes maanden en een boete van 600 euro op te leggen.

“Hij was geschrokken van zichzelf”, aldus advocaat Mathieu Vansuyt. “Daarom volgt hij nu gedragstherapie.” D. vroeg de rechter er zonder straf vanaf te kunnen komen maar toonde zich wel bereid enkele voorwaarden, zoals een verdere begeleiding voor zijn agressie, te volgen. “Ik heb er veel spijt van”, aldus D. zelf. “Ik zat toen in een moeilijke periode. Ik doe er nu alles aan om het in de toekomst te vermijden.”

Vonnis op 24 februari. (LSi)