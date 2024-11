Dertiger takelt man toe met metalen staaf in Oostende: twee jaar cel gevorderd voor poging tot moord

Een 36-jarige Syriër riskeert voor de Brugse rechtbank twee jaar effectief voor poging tot moord in Oostende. Tijdens een ruzie over drugs ging Houssam A. zijn slachtoffer met een metalen staaf te lijf. Daarmee was hij niet aan zijn proefstuk toe.

Op 23 mei wandelde het 39-jarige slachtoffer met een vriendin door Oostende. Houssam A. kwam naar hen toe en schold het duo de huid vol. Hij zou kwaad zijn geweest omdat de vrouw aan de politie verklaard had dat hij drugs verkocht. Anderhalf uur later dook de Syriër opnieuw op en haalde hij een metalen staaf van onder zijn jas. Daarmee ging hij het slachtoffer te lijf. Hij zou hem ook in de kuit gebeten hebben.

Volgens de procureur wist de vriendin van het slachtoffer de ruim 40 centimeter lange staaf te ontfutselen en ging er op haar beurt de beklaagde mee te lijf. Hierop graaide A. een glazen fles uit de handen van het slachtoffer en begon daarmee uit te halen. Uiteindelijk liep niemand zware verwondingen op.

Cocaïne

In zijn verhoor draaide A. de rollen om en beweerde hij dat het duo hem aanviel omdat hij slechte cocaïne zou verkocht hebben. De vriendin zou de staaf uit haar handtas hebben gehaald. De eerdere ontmoeting ontkende hij met klem. De procureur noemde dit ongeloofwaardig en benadrukte dat de Syriër niet aan zijn proefstuk toe was. Zo werd hij in 2021 al eens veroordeeld voor geweldpleging. En afgelopen vrijdag kreeg hij nog acht maanden cel voor diefstallen.

Volgens de verdediging zijn er geen objectieve getuigen van de start van het incident. “Toen de politie arriveerde, had mijn cliënt absoluut niet de bovenhand”, pleitte advocate Nadia Lorenzetti. “Er was minstens sprake van wederzijds geweld en die vrouw sloeg de staaf zelfs krom op de rug van mijn cliënt, die als enige in het ziekenhuis belandde. Ik zie hier geen moordpoging in.”

Meester Lorenzetti vroeg de rechtbank om de feiten als opzettelijke slagen en verwondingen te beschouwen en drong aan op een voorwaardelijke celstraf. “Zo kan mijn cliënt zijn cocaïneverslaving aanpakken”, pleitte ze. De rechtbank doet uitspraak op 16 december. (AFr)