Dertiger riskeert zeven jaar cel voor jarenlange verkrachting van zijn nichtje: “Hij misbruikte haar wel 160 keer”

Liefst drie jaar aan een stuk – tussen haar tien en dertien jaar – misbruikte een 31-jarige Diksmuideling wekelijks zijn nichtje in Lombardsijde. J.H. zou zich minstens 86 keer aan het meisje vergrepen hebben, maar volgens de burgerlijke partijen ligt dat aantal veel hoger. Hij paaide zijn slachtoffer met dure geschenken, tot een berichtje hem de das om deed. Nu riskeert hij zeven jaar cel.

Op het moment van de feiten woonde de beklaagde nog bij zijn ouders in Lombardsijde. In het voorjaar van 2020 – coronatijd – begon zijn nichtje steeds vaker bij haar grootouders te logeren. Bijna wekelijks was het meisje daar en van die situatie maakte J.H. schromelijk misbruik. Hij lokte zijn nichtje telkens mee naar zijn kamer waar hij haar op alle mogelijke manieren seksueel misbruikte. “Hij paaide haar met dure geschenken, zoals een spelconsole of een iPhone”, zegt Kristiaan Vandenbussche, de advocaat van de burgerlijke partijen. “Hij stopte haar zelfs Vodka Red Bull toe. En als ze neen zei, werd hij kwaad.”

Bericht

Drie jaar lang kon H. zijn gangetje gaan. “Gaandeweg begon hij meer druk uit te oefenen om zijn slachtoffer te doen zwijgen”, stelt Hannah Laureyns, die eveneens optreedt voor de burgerlijke partijen. “Op den duur stelden de ouders van het meisje wel gedragsveranderingen bij haar vast. Zo begon ze zichzelf te verminken.” Uiteindelijk kon de moeder op 21 maart een bericht van het slachtoffer naar J.H. onderscheppen, waarin het meisje schreef dat ze ervoor kon zorgen dat hij in de gevangenis vloog. “De moeder dacht eerst dat het met drugs had te maken, maar na een gesprek met haar dochter kwam alles aan het licht”, aldus meester Laureyns.

Onderzoek

Onderzoek wees uit dat H. zich minstens 86 keer aan zijn nichtje vergreep. Maar volgens de burgerlijke partijen ging het zeker om 160 keer. H. gaf in zijn verhoor de betrekkingen toe, maar beweerde aanvankelijk dat het meisje zélf op seks had aangestuurd “omdat ze het een en ander wou ontdekken”. Maar nog datzelfde verhoor bekende hij dat het aan hem zelf lag. Onderzoek van zijn computer wees uit dat hij opzoekingen deed rond “minderjarige meisjes”, “stiefzusjes” en zelfs “babypoppen”. Voor dat laatste had H. een uitleg. Hij zou een sekspop gezocht hebben, maar dan een klein model dat hij kon verbergen voor zijn ouders.

Zitting achter gesloten deuren

Intussen zit H. al een zevental maanden in voorhechtenis. Tijdens de pleidooien, die maandag achter gesloten deuren verliepen, vroeg het openbaar ministerie zeven jaar effectieve celstraf voor H., die nog een blanco strafblad heeft. De verdediging stuurde aan op een straf met uitstel onder probatievoorwaarden, zoals een behandeling voor zijn seksuele problematiek. H. bood ook nog zijn verontschuldigingen aan bij de burgerlijke partijen. De Brugse rechtbank doet uitspraak op 8 januari. (AFr)