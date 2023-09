Dertiger riskeert nieuwe straf omdat drugsbemiddeling na poging doodslag stop werd gezet

Een 36-jarige man uit Veurne riskeert voor de tweede keer dit jaar gestraft te worden in de rechtbank van Veurne. In april werd L.B. veroordeeld voor een poging tot doodslag, waarvoor hij lange tijd in de cel zat. Daardoor werd zijn bemiddeling in een drugszaak echter stopgezet, en daar riskeert hij nu een straf voor.

Op 12 september 2021 werd L.B. (36) tijdens een routineverkeerscontrole betrapt onder invloed. Hij legde een positieve speekseltest af en had zowel cannabis als cocaïne gebruikt. Er volgde daarna een huiszoeking met toestemming en er werd nog eens 12,45 gram cannabis in zijn huis gevonden.

“We beslisten om de man een bemiddeling in drugszaken op te leggen, maar dat werd in oktober vorig jaar stopgezet omdat hij aangehouden werd in een veel zwaardere zaak. Voor de drugsfeiten vragen we nu alsnog een gepaste straf.”

Vier jaar na wurgpoging

Uiteindelijk zat L.B. zelfs een half jaar in voorhechtenis en kreeg hij op 4 april van dit jaar vier jaar cel waarvan drie met uitstel nadat hij zijn vriendin bijna had gewurgd. Hij kreeg een hoogoplopende ruzie met zijn vriendin, naar eigen zeggen omdat zij zijn bril had afgeslagen. Daarop sloeg hij de vrouw bont en blauw.

Het slachtoffer hield er verschillende verwondingen aan over en kreeg een voorlopige schadevergoeding van 6.000 euro. Sinds die veroordeling staat L.B. weer onder voorwaarden. “En daarom zal een nieuwe celstraf met uitstel onder voorwaarden voor dat kleine drugsbezit weinig uithalen aangezien hij die voorwaarden al heeft”, sprak meester Jelle Dejaegher. “We vragen daarom de opslorping van straf of eventueel een werkstraf.”

Vonnis op 15 september. (JH)