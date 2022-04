Dertiger richt wapen op agenten tijdens huiszoeking bij vriend in Roeselare

Tijdens een huiszoeking in de woning van een vriend richtte een 32-jarige man uit Roeselare een wapen op drie agenten. Dat het maar om een luchtdrukpistool ging, was niet onmiddellijk duidelijk. De gewapende weerspannigheid en bedreigingen kunnen hem op een celstraf van 18 maanden komen te staan.

Op 7 februari 2022 vielen agenten in het kader van een onderzoek een woning in Roeselare binnen. David V. lag er op bed te slapen en sprong recht. Toen de agenten hem verboden naar het toilet te gaan rukte hij zich los en richtte een wapen op de agenten. Het kostte hem heel wat moeite om V. te overmeesteren. “Als er een wapen op jou gericht wordt, heeft dat toch een grote impact”, pleitte advocaat Kurt Vanthuyne in naam van de drie agenten.

“Alleszins als een drugsverslaafde zot dat doet.” Hij verwees daarmee naar de veroordelingen voor drugs die V. al verzamelde. De drie agenten vroegen elk een schadevergoeding van 1.000 euro. Het wapen bleek achteraf ‘maar’ een niet geladen luchtdrukpistool te zijn. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 18 maanden, een boete en een verbeurdverklaring van het wapen.

“Na een relatiebreuk had hij geen woning meer en doolde rond”, aldus advocaat Kris Vincke voor V. “Op het moment van de huiszoeking sliep hij net bij een vriend.” Hij vroeg een straf met begeleidende voorwaarden op te leggen. Vandaag verblijft hij in de cel. Vonnis op 25 april.

