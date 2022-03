Dertiger mag 5 maanden na drugsverkoop in dancing Lagoa cel verlaten

Een 34-jarige man uit Komen die begin november na een bezoekje aan dancing Lagoa in Menen met 145 xtc-pillen op zak geklist kon worden, mag na 5 maanden voorhechtenis de cel verlaten.

De rechter in Kortrijk gaf hem een celstraf van 10 maanden maar sprak enkel de periode van die voorhechtenis als effectieve straf uit. “Mijn verblijf in de gevangenis is nuttig geweest. Ik kon er nadenken en wil mijn leven opnieuw in handen nemen”, klonk het.

Verslaafd en dakloos

Op de terugweg van Lagoa merkte een politiepatrouille het vreemde rijgedrag van Benjamin P. uit Komen op. In de auto waren vier inzittenden aan boord. P. had 145 xtc-pillen op zak. Een overschot van een voorraadje van 200, zo bleek tijdens de verhoren na zijn arrestatie. Zowat een kwart had hij dus al verkocht. “Hij was zelf verslaafd en dakloos”, aldus zijn advocaat. “Maar de cel deed zijn werk.” “Ik stelde mezelf in de gevangenis in vraag en besloot mijn leven over een andere boeg te gooien”, vertelde hij aan de rechter. “Van zodra ik vrijgelaten word, zal ik een job zoeken en een nieuwe start maken.”

De rechter veroordeelde hem ook tot een boete van 2.000 euro en verklaarde het in beslag genomen geld en drugs verbeurd. (LSi)